Carmen Bazán, la exsuegra de Belén Esteban que lo perdió todo, vuelve a sufrir

Carmen Bazán, madre del torero Jesulín de Ubrique y exsuegra de Belén Esteban, ha sido uno de los rostros más cotizados de la crónica social. Pero hace unos años decidió apartarse del foco mediático y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella.

Únicamente han salido noticias preocupantes, como su delicado estado de salud o su preocupante situación financiera.

Carmen Bazán, matriarca del clan Janeiro, fue una de las pocas personas que le tendió la mano a Andreíta, primera hija de Jesulín. El problema es que no ha mantenido su postura y el paso del tiempo ha hecho que Belén Esteban hable alto y claro.

La princesa del pueblo no quiere tener problemas con su exsuegra, pero le ha lanzado un ataque que no ha dejado indiferente a nadie.

Carmen lo perdió todo: su vivienda, su estabilidad matrimonial y su posición social, pero llevaba unos meses bastante estables.

Belén no se ha apiadado de ella y ha hecho un comentario que ha despertado a sus fantasmas del pasado en el momento más crítico. La abuela de Andrea Janeiro ha vuelto a sufrir tras un comentario que Esteban ha hecho en el programa Sálvame.

Belén Esteban presenta una sección propia en Sálvame que se llama Lo de Belén, un espacio que da voz a personajes peculiares. Recientemente ha invitado a señores mayores que triunfaban en las redes sociales y se ha emocionado con una historia.

Una de sus invitadas ha acudido al programa con su nieto, quien le estaba ayudando a convertirse en una estrella virtual.

Belén se ha acordado de la relación de su hija Andrea con Carmen y ha lanzado un reproche que podría desatar una nueva guerra. “Es muy emocionante, porque te acuerdas de cosas de tu vida, de tu niñez y de la ayuda que dan esos abuelos y abuelas. No todos, pero bueno”, estas últimas palabras iban dirigidas a la madre de Jesulín de Ubrique, quien no le presta demasiada atención a Andreíta.

Carmen Bazán fue la gran aliada de Belén Esteban

Carmen conoce de primera mano lo que ha sufrido Belén en Ambiciones, finca en la que la tertuliana vivió su historia de amor con Jesulín. La matriarca le apoyó en un primer momento, de hecho esta postura le costó un gran disgusto con su nuera María José Campanario.

Pero el tiempo ha ido pasando y ninguna ha sabido mantener la alianza que formaron, de ahí que tengan tantos problemas.

Bazán ha atravesado circunstancias bastante comprometidas: ha perdido su casa, tuvo que despedirse de su exmarido y tiene problemas económicos. El comentario que la princesa del pueblo ha hecho en Lo de Belén ha aumentado su malestar y la situación parece no mejorar nunca.

Esteban le reprocha que se haya desentendido de Andrea, una joven que nunca ha recibido demasiado cariño de los Janeiro.

La madre del torero ya no tiene buena relación con Belén, pero tampoco disfruta de una buena sintonía con María José Campanario. Según ha salido publicado, la odontóloga no confía en su suegra, por eso no le dijo que estaba esperando un nuevo bebé.

Los expertos en crónica social aseguran que este atrevimiento ha marcado un antes y un después en el clan.

Carmen Bazán y su nula relación con Andrea Janeiro

Carmen ha vuelto al foco mediático, pero no lo ha hecho por un buen motivo, lo ha hecho para sufrir el temperamento de Belén. No ha hablado de ella en mal tono, pero sí ha insinuado que no cumple con sus deberes de abuela, al menos con Andrea.

La joven apenas tiene relación con ella, a pesar de que hace unos años estaban bastante unidas.

Bazán ha tenido grandes conflictos con los enemigos de los Janeiro, pero actualmente no tiene fuerza para enfrentarse a ciertas situaciones. Todo hace pensar que no responderá al ataque de Belén Esteban, aunque los reporteros intentarán conseguir una respuesta.

Su antigua nuera le ha atacado y sería justo que ella le responda cuando considere oportuno.