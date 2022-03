Carlos Sobera y la ruptura que no esperaba: viviendo en un hotel tras echarle de casa

Carlos Sobera ha presenciado una separación que no ha pillado por sorpresa a los que han seguido la trayectoria de Cristina Porta y Luca Onestini.

Esta pareja surgió en la primera edición del reality Secret Story. Con el paso del tiempo, se ha acabado demostrando que el amor que ambos aseguraban profesarse, ha acabado por romperse.

Carlos Sobera fue uno de los presentadores que vivió en cada gala las andanzas de estos dos concursantes de Secret Story. Fueron señalados por sus haters y por otros colaboradores del reality de haber creado una carpeta para continuar en el concurso el mayor tiempo posible.

Un objetivo que ambos lograron, porque la ya expareja de enamorados se coló en la final. Así las cosas, el italiano acabó cosechando el anhelado maletín de 50 000 euros.

Carlos Sobera asiste asombrado al final de esta polémica relación

El caso es que desde que salieron del programa de Telecinco, los rumores de ruptura de esta pareja no han cesado.

Han sido tres meses en los que la sombra de la duda se ha acentuado más, sobre todo después de las confesiones de ambos en estos últimos tiempos. La pareja dejaba ver que tuvieron diferentes roces que ponían en peligro la relación.

Una relación que ha llegado a su fin, a pesar de que hace escasos días se les veía paseando por Madrid muy enamorados. Incluso acudieron en pareja al concierto de homenaje a Rocío Jurado en el WiZink Center.

Pero la separación de la pareja ya es un hecho, y así ha dejado constancia de este adiós el hermano de Gianmarco. El caso es que el italiano ha publicado un mensaje rotundo en Instagram que hace pensar que ya no están juntos.

“Si mi presencia molesta, prefiero quitar las molestias. Estoy en el hotel desde ayer no por mi decisión”, ha comentado de forma sorprendente.

Luca acaba solo en un hotel tras echarlo de casa

Así, sin decir claramente a quien se refería, este ha escrito lo siguiente. “Yo tengo que aguantar que no se me contesta al móvil y si lo hace es solo para decirme de no volver a casa cuando es lo que yo quería”.

Aun sin decir su nombre, a todos nos queda claro que el italiano estaba hablando de Cristina Porta. “No tiene tiempo para contestarme, pero sí para escribir un tuit diciendo que se siente sola”, ha lamentado.

Además, Luca Onestini ha proseguido con su crítica lanzando un severo mensaje hacia su ex. “Me duele mucho todo esto y no me lo merezco. Basta de mentiras”, sentenciaba.

"Que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado"

El italiano ha confesado que “ayer hablamos y hemos decidido que así no se puede seguir. Que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado”. Así rezaba el mensaje con el que habría confirmado que Cristina y Luca han terminado su relación. De momento, Porta no ha roto su silencio para hablar de este demoledor 'story' de su expareja y veremos si lo hace en las próximas horas.

Algo que hemos podido comprobar es que ambos se han dejado de seguir en las redes sociales. Unas redes que han visto a la gran amiga y defensora de Cristina Porta en el reality, Fátima, sacando la cara por la valenciana.

Además, Miguel Frigenti, uno de los mayores haters de la pareja, también ha arremetido contra Luca Onestini y su hermano sin cortarse un pelo.