David Flores Carrasco, mudo al ver qué han hecho en la tumba de su abuelo

David Flores Carrasco ha visto que la docuserie de su madre ha sacado a relucir, entre otras muchas cosas, la mala relación que ella tiene con la viuda de su padre. En concreto, ha demostrado que esta, Raquel Mosquera, ha mentido en numerosas cuestiones. Además, ha contado que cambiará la inscripción que la viuda hizo en la sepultura de Pedro Carrasco, a la que ahora le ha sucedido algo.

Lo que ha pasado es que alguien, no sabemos quién, ha decidido actualizar la lápida de aquel. Lo ha realizado mientras que la hija la sustituye por una nueva. Esa persona anónima lo que ha hecho ha sido pegar imágenes que exponen quiénes fueron realmente los amores de la vida del boxeador.

David Flores Carrasco conoce las intenciones de su madre

El hijo de Antonio David ha podido ver que en la citada docuserie que Rocío ha roto a llorar al recordar la muerte de su padre. Una muerte tras la que, al parecer, Raquel fue la que decidió unilateralmente la inscripción que aparece en la tumba de él. Exactamente esta dice: “Aquí yace el gran boxeador Pedro Juan Carrasco García”.

“Amarte fue muy fácil, olvidarte será imposible. Tu esposa y familia no te olvidan”.

| Telecinco

Estas palabras molestaron y molestan mucho a la madre de David y es que, como ha contado, “las puso ella sin decirme absolutamente nada. Y sin tener el más mínimo respeto por los que están allí dentro. Allí también están enterrados mis abuelos”.

“Hace esa inscripción como si yo y los hermanos de mi padre no existiéramos. Ella cuenta que lo habla con alguien de la familia para poner algo en conjunto y que no se le hizo caso. Es que no tiene vergüenza”.

De esta manera, Rocío no ha dudado en reconocer públicamente que “me duele tanto esa inscripción que la voy a cambiar. Y lo voy a hacer con el consentimiento de mis tíos, sobrinos y familia. Esa sí es su familia”.

“Ese panteón hoy por hoy es mío. Ahí están mis abuelos y mi padre y ahí no va a estar nadie que no se llame Carrasco de apellido”.

David Flores Carrasco sabe que alguien se ha adelantado a Rocío Carrasco

El nieto de 'La Jurado' ha podido ver ahora que en redes se ha revelado que alguien se ha adelantado a su madre. Así, tras concluir la docuserie y en espera de que la hija de Pedro cambie la lápida, una persona ha querido ayudarla acabando con lo realizado por Mosquera. Por este motivo, como se ha mostrado en un vídeo en Twitter, alguien ha pegado varias fotos en el sepulcro.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Ha colocado imágenes en las que el boxeador está con Rocío y también con su primera mujer. De este modo, se ha querido dejar de manifiesto que los dos grandes amores en la vida del onubense fueron ellas.

Como era de imaginar, este hecho ha generado un enorme revuelo en las redes. Por un lado, están los que atacan a quien ha puesto dichas instantáneas, que han dejado mensajes como “Quien hizo eso comete un delito”. Sin olvidar otros como “Qué falta de respeto para Pedro y Raquel”.

Por otro lado, se encuentran quienes respaldan lo que se ha realizado en la tumba. Lo han hecho escribiendo comentarios como: “Qué bonito, ha tenido que ser alguien de la marea fucsia” y “Me alegra que no haya fotos de la peluquera. Ya falta poco para que Rocío cambie la lápida”.