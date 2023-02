Alba Carrillo confirma una noticia sobre Jorge Pérez que cambia todo

Alba Carrillo volvía este jueves a sentarse en un plató de televisión después de la entrevista del sábado pasado de Jorge Pérez y su mujer en Déjate querer.

Alba quería hablar tras la versión del exguardia civil sobre lo que pasó aquella noche en la fiesta de Unicorn entre ella y el ganador de Supervivientes 2020.

La modelo ha tenido claro que, su amigo y compañero antes de que ocurriese todo, le ha "defraudado" tras ver su entrevista a Paz Padilla.

Alba ya no aguanta más tanta falsedad

Sin duda, lo que más ha decepcionado a Alba Carrillo es que este haya decidido tomar medidas legales contra ella y Marta López. Lo hizo después de lo que se dijo sobre lo que habría pasado en aquel salón tras una noche loca en la que fueron pillados en la discoteca El Principito.

| Telecinco

"Solo se ha escuchado una parte porque mi mujer y yo tomamos la decisión de que esto no debía resolverse en un plató. Hay un proceso judicial abierto", eran las palabras de Jorge que dejaban sin aliento a Alba, y sobre todo sin encontrar el motivo por el que ha actuado así.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Sus palabras han sido reprochadas por la ex de Fonsi Nieto. "Voy a ser muy comedida porque quiero zanjar el tema. Vuelven a faltar a la verdad, esta vez los dos, aunque el que miente es él porque ella hace caso a su marido", ha empezado su 'speech' en Ya es mediodía.

La modelo no se queda callada ante el atropello del cántabro

"Él me ha defraudado como persona porque yo no he construido mi vida sobre una mentira", decía mientras se iba calentando por momentos.

| Mediaset

Alba sigue manteniendo que ha actuado bien en todo ese asunto y no reconoce el relato que ha contado en Déjate querer su examante.

🔴 El simple gesto de Alba Carrillo que ha terminado de tumbar a Jorge Pérez

"No me he sentido identificada por nada, tengo claro que yo he cogido a mis hijos y mis bártulos y he tomado decisiones", proseguía.

"Y he perdonado desde las entrañas y desde la verdad. Construir desde una mentira, no lo sé. Para mí está superzanjado, lo zanjé en noviembre", ha dicho sin remisión. "Hay personas tan atractivas y con un cerebro tan vacío que creo que su físico es un regalo de consuelo", ha seguido cargando contra él.

Con todo, ha sostenido que "sigo sin ser una roba maridos, lagarta y todas esas barbaridades que dicen. Porque la persona que habló por primera vez desea volver a mover el avispero. He llorado un poquito, no lo voy a negar", ha confesado Alba ante Verónica Dulanto.

El testimonio que no ha convencido a Alba Carrillo

Recordemos que el cántabro no escondió ser protagonista de aquellas imágenes de tonteo máximo con Alba en la fiesta de Unicorn, pero no fue más allá.

| TELECINCO

"Hay unas imágenes y yo me hago responsable de mis actos al día siguiente", aseguró ante Paz Padilla.

Además, sobre su esposa, este sostuvo que "ella no ha dudado de mí, pero las imágenes no le gustaron nada, claro. Pero todo fue desproporcionado... Llegaron a desear mi muerte", contaba de forma impactante.

Por si fuera poco, este desveló que "me he sentido especialmente decepcionado con una persona, una mujer a la que le preguntaría por qué".

Lo cierto es que lo único que busca ahora en su vida es centrarse en su familia y especialmente en su relación con su esposa Alicia Peña.