Belén Rodríguez denuncia que le han estafado y señala al traidor

Belén Rodríguez, la colaboradora más famosa de Telecinco, ha usado su influencia en las redes sociales para denunciar lo que está pasando. Ha sido víctima de una estafa y ha perdido bastante dinero después de confiar en la persona equivocada. Un hombre ha llamado a su puerta y se ha hecho pasar por un revisor de aire acondicionado, ella le ha abierto y le ha dejado que actuara en su domicilio.

Belén Rodríguez pensaba que el técnico iba a arreglarle sus problemas domésticos, pero realmente quería sacarle el dinero de forma ilícita. Ha descubierto que este individuo trabaja en una empresa ilegal que se dedica a estafar a los vecinos de Madrid. No ha tardado en publicar lo que ha sucedido en su cuenta de Twitter para que sus seguidores no caigan en la misma trampa.

Belén lleva mucho tiempo trabajando en la pequeña pantalla y ha tenido tiempo de reunir a un ejército de fieles defensores. El problema es que en el último daño se ha convertido en la enemiga de Antonio David Flores y esto le ha generado muchos problemas. Gran parte de la audiencia la acusa de ser una interesada, pues supuestamente está al lado de Rocío Carrasco por interés.

Belén ha compartido muchas vivencias con la hija de Rocío Jurado y sabe de primera mano que esta ha sufrido por culpa de Antonio David. Por eso no ha dudado en alzar la voz para dar visibilidad al feminismo, un movimiento necesario para el bienestar de su amiga Rociíto. Esta postura ha sido muy criticada, pero ella es fuerte y no piensa frenar hasta que haya conseguido sus objetivos.

Rodríguez, experta en concursos de televisión, se ha incorporado al equipo de Sálvame como colaboradora y la audiencia ha hablado. A pesar de que tiene muchos detractores, los espectadores quieren seguir viéndola en el programa de Jorge Javier Vázquez. El portal El Televisero ha hablado con especialistas y todos aseguran que es un fichaje excelente y necesario.

Belén Rodríguez comparte su drama: “Me ha estafado”

Belén ha sido engañada y no quiere que nadie vuelva a caer en la misma trampa, por eso ha contado lo que ha sucedido en su cuenta de Twitter. “Hay una persona que se hace pasar por un servicio técnico de aire acondicionado, a mí me ha estafado”, explica la colaboradora. Su mensaje está teniendo mucha repercusión y parece que hay mucha gente afectada por la misma estafa.

Rodríguez vive sola en un piso situado en Madrid, no tiene pareja y de momento prefiere no enamorarse de nadie. Hace unos meses concedió una entrevista en Sábado Deluxe y explicó que estaba muy cómoda siendo soltera y que no necesitaba nada más. Es una mujer independiente, por eso sus opiniones sobre el feminismo tienen tanto peso en los medios de comunicación.

La colaboradora ha publicado las pruebas de la estafa que ha sufrido para ayudar a sus seguidores y que el estafador no vuelva a actuar. “Hay una empresa que se hace pasar por servicio técnico oficial de aire acondicionado, es la primera que encuentras si buscas en Google. Yo piqué, no piques tú y denuncia”, escribe al lado de la factura que le entregó el traidor.

Belén Rodríguez está acostumbrada a los problemas

Belén es una eminencia dentro de los concursos de televisión, sus opiniones llegan a lo más alto y tiene una gran repercusión. Pero esto también le ha generado muchos rivales: los fans de los participantes que no salen bien parados de sus juicios. A lo largo de su trayectoria le ha plantado cara a más de uno, aunque nadie ha tenido tanto poder como Antonio David Flores.

Rodríguez maneja información privilegiada y puede afirmar que Antonio David no es una persona de fiar. El antiguo tertuliano de Sálvame ha convencido a mucha gente y sus fans se hacen llamar “marea azul”. La amiga de Rociíto se burla de este grupo y les llama “la charca”.