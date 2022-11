Belén Rodríguez deja de esconder por qué murió su famoso hermano

Belén Rodríguez ha tocado fondo, no sabe cómo gestionar la situación y se ha dado cuenta de que solamente le queda una opción. Se ha puesto en contacto con la policía de Madrid para intentar que Sálvame deje de perseguirla, pero no lo ha logrado. El programa sigue hablando de ella y ha puesto sobre la mesa asuntos desconocidos hasta la fecha.

Belén Rodríguez, según han contado en Telecinco, atravesó una etapa muy delicada cuando murió su hermano Pedro. No trabajaba delante de las cámaras, pero era tremendamente famoso y respetado en la televisión: un profesional de bandera. Rodríguez, Ro como le llaman sus amigos, estuvo devastada porque no esperaba su muerte y ahora han contado la causa.

| EP

Belén nunca habla de sus temas personales, pero ya no puede esconder lo que pasó con Pedro: sufrió un infarto. Sucedió en 2012 y por aquel entonces solo tenía 43 años, nadie esperaba que fuese a tener un final tan triste y repentino. Según informaron en la época, encontraron su cuerpo en su domicilio particular y Ana Rosa Quintana fue la primera en dar la noticia.

Belén solamente ha dado su versión de los hechos una vez, hace 10 años, cuando Ana Rosa Quintana la llamó para ver cómo estaba. “Mi hermano era mi gemelo, mi otra mitad, mi vida entera, un ángel con el que hemos tenido la suerte de compartir la vida. Es una de esas personas irrepetibles que dejan un hueco tan grande que nunca se podrá llenar, nadie ha hablado mal de él”.

Rodríguez ha dejado de esconder la pesadilla que vivió, entre otras cosas porque en Sálvame han vuelto a ahondar en el asunto. El colaborador Antonio Montero ha confirmado que estuvo destrozada por esta pérdida y que tardó mucho en recuperarse. Ella narrará lo sucedido cuando se sienta con fuerzas para que no quede ninguna pregunta sin respuesta, no quiere que nadie especule.

Belén Rodríguez estuvo muy afectada

Belén puede sentirse orgullosa porque su hermano era un as de la comunicación, de hecho no ha habido nadie más como él. Dirigía la productora que está detrás de El Programa de AR, así que Máximo Huerta, que por aquel entonces trabajaba allí, también habló. Es una de las pocas declaraciones que hay sobre este tema, pues por respeto no han vuelto a tratarlo.

| Mediaset

“Nos ha pasado algo terrible e irreparable para todos, para mí Pedro no solo era el director general de Cuarzo, era como un hermano. Es muy difícil en la vida encontrarte con personas así, tenía 43 años y toda la vida por delante. Estaba lleno de talento, juventud y belleza, nosotros estamos un poco huérfanos porque hemos perdido a alguien importante”.

Rodríguez agradeció que Máximo informara del asunto con tanta delicadeza, quizá esté molesta porque en Sálvame no han hecho lo mismo. Antonio Montero, sin ningún tipo de mala intención, ha vuelto a hablar de esta muerte y el público ha empezado a preguntar. Ahora sabemos que no hay nada extraño, simplemente es un capítulo triste para la periodista que no quiere recordar.

Belén Rodríguez ha hecho sonar las alarmas

Belén está desesperada y cree que en Sálvame le están acosando, situación que no deja de empeorar. Kiko Hernández, su antiguo mejor amigo, ha insinuado que puede hacer “una tontería” y que está preocupado por ella. Pero Ro piensa que no está siendo sincero y no quiere volver a verle, se siente traicionada.

Rodríguez es una estrella de la televisión y tiene experiencia suficiente para gestionar lo que le ha pasado. El problema es que no quiere hacerlo delante de los colaboradores de Sálvame. No quiere ser contenido para el programa porque cree que han sido injustos con ella.