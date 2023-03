Belén Esteban confirma el secreto a voces sobre la vida de Raquel Bollo

Belén Esteban ha vuelto hacer alarde de su sinceridad y no se lo ha pensado dos veces a la hora de confesar uno de los secretos sobre la vida de Raquel Bollo. Y es que, después de una larga temporada alejada del foco mediático, la excolaboradora se ha convertido en una de las protagonistas de la prensa social.

Hace unos días, se confirmó a participación de Manuel y Alma en la nueva edición de Supervivientes. Pero lo que verdaderamente ha colocado a la diseñadora en centro de toda la polémica ha sido su reciente participación en la gala de los Premios Goya.

Por eso, Belén Esteban no ha tenido ningún problema en compartir con toda la audiencia de Sálvame un secreto a voces sobre la vida de Raquel Bollo.

Y es que 'la princesa del pueblo' no ha tenido reparos a la hora con confesar los motivos por los que la andaluza se ha enfadado con este programa de La Fábrica de la Tele.

Belén Esteban da todo lujo de detalles

Belén Esteban ha compartido con todos sus compañeros de Sálvame los verdaderos motivos que se esconden tras el enfado de Raquel Bollo con este programa de Telecinco.

A raíz de conocer la participación de Manuel y Alma en Supervivientes 2023, todos los focos se han puesto encima de la diseñadora de moda. Y es que una de las grandes incógnitas de esta edición es si la extertuliana va a acudir o no a defender a sus hijos.

Durante la última emisión de este formato vespertino, Belén Esteban y el resto de colaboradores han debatido sobre este tema. Pero, sin duda, uno de los más duros ha sido Jorge Javier Vázquez.

Y es que el presentador de Sálvame no se lo ha pensado dos veces a la hora de bromear con este tema, algo que, según parece, no le ha sentado muy bien a 'la princesa del pueblo'.

"Si una cosa es mentira, entiendo que le duela", le ha replicado Belén Esteban a su amigo y compañero de trabajo, poniendo encima de la mesa la polémica que se generó tras la asistencia de Bollo en los Goya.

Hace unos días, varios rostros conocidos de nuestro país cuestionaron públicamente la invitación que recibió Raquel por parte de la organización de este evento cultural.

Por eso, y tras todo el revuelo que se montó alrededor de este tema, a la jefa de prensa de la Academia del Cine Español no le quedó otra opción que pronunciarse al respecto.

"Vino como invitada del ayuntamiento como sector de la moda flamenca", aseguró, antes de confirmar que fue para "promocionar la moda flamenca".

Pero lo que verdaderamente enfadó a la compañera de Belén Esteban fueron las acusaciones que se vertieron sobre ella. Y es que una persona anónima aseguró que la excolaboradora no paró de comer durante el aperitivo de la gala.

En relación con todo lo que sucedido alrededor de este tema, Jorge Javier Vázquez ha asegurado que "Raquel aquí no quiere venir" bajo ningún concepto.

"Me han dicho que no quiere porque dice que como no la dejan venir con tuppers… Si yo voy a los Goya y dicen que voy con tuppers, me parto de la risa", ha apuntado, quitándole hierro al asunto.

Pero, todo apunta a que esta broma no le ha sentado demasiado bien a Belén Esteban. Por eso, no ha tardado en corregir las palabras de su compañero: "Aquí vino un hombre con la cara tapada diciendo que se había llevado tres croquetas y que se había ido para quitarse un 'pa luego'"

Y es que, lo que verdaderamente molestó a Raquel Bollo fue que se cuestionara su asistencia a la gala. Y es que, según la de Paracuellos, a ella "le molestó que aquí se dijera que por qué había ido a los Goya cuando a ella la invitaron".

"Raquel no se coló y se hizo una foto como todo el mundo", ha apuntado Belén Esteban a continuación. "Yo fui el primero que defendí que fuera", ha querido dejar claro el presentador de Sálvame.