Bárbara Rey le parte el corazón a una mujer enamorada y sufre consecuencias tremendas

Bárbara Rey es uno de los rostros más influyentes de la crónica social y cualquier periodista estaría encantado de hablar con ella. Pero no todos han tenido la misma suerte, pues la cantante y presentadora no está dispuesta a sacar a la luz sus grandes secretos.

Recientemente ha concedido una entrevista en Mi casa es la tuya y sus declaraciones están dando mucho de qué hablar.

Bárbara Rey confesó hace mucho tiempo que cuando era más joven tuvo “una noche de amor” con la colaboradora Chelo García-Cortés. Muchos piensan que esta historia de amor está plagada de misterios sin resolver, pero la artista asegura que ya ha contado todo lo que pasó.

“Yo tuve la tontería que tuvimos de amor, pero no me han gustado nunca las mujeres”, desliza en su última intervención.

| Gtres

Bárbara sigue siendo íntima amiga de Chelo García-Cortés y se ha reunido con ella en Mi casa es la tuya para charlar con Bertín Osborne.

La expareja de Ángel Cristo ha sido muy clara con la tertuliana de Sálvame y el público no ha aplaudido su comportamiento. Chelo perdió el miedo y le dijo “si te hubiesen gustado las mujeres te hubieras quedado conmigo”, pero no imaginaba la respuesta que recibiría.

Bárbara le ha contestado a su gran aliada Chelo García-Cortés: “Pues no lo sé si contigo, pero bueno”.

Los espectadores no se han tomado bien estas palabras, pues habían mitificado la fugaz historia de pasión que hubo entre ellas.

La madre de Sofía Cristo disfruta de un talento innato para el mundo del espectáculo, pero en esta ocasión no ha sabido aprovecharlo.

Bárbara Rey confiesa: “He dormido en la calle”

Bárbara, haciendo gala de la elocuencia que siempre le ha caracterizado, ha desvelado que ha atravesado situaciones complicadas.

Creció en un pueblo de Murcia, pero cuando cumplió 18 años convenció a su padre para que le trajera a Madrid porque quería ser artista. Enseguida realizó trabajos como modelo y bailarina y empezó a hacerse un nombre, pero sus inicios fueron complicados.

Rey asegura que cuando era joven se le acabó el dinero, no podía pagar el apartamento en el que estaba alojada y le echaron. “Yo he dormido en dos o tres ocasiones en la calle, en un banco”, confesaba bajo la atenta mirada de Bertín Osborne.

Sin embargo, esta confesión no ha sido suficiente y el público no ha comprado la última entrevista en Mi casa es la tuya.

La exmujer de Ángel Cristo solamente ha logrado reunir a 1.422.000 espectadores, un dato bastante más bajo que el que consiguió Ana Obregón.

La exparjea de Alessandro Lequio triunfó en el programa de Bertín y todo el mundo esperaba que Rey siguiera su estela. Parece que ha pagado muy caro rechazar a Chelo, quien siempre ha estado a su lado en los peores momentos.

Bárbara Rey sigue confiando en Chelo García-Cortés

Bárbara estuvo molesta con su amiga Chelo, pues esta hizo público que en el pasado habían sido amantes durante una noche.

Según ha contado la artista, después de este romance se prometieron que jamás hablarían del tema y la colaboradora no fue leal.

Sacó el episodio a la luz durante el famoso Polideluxe de Sálvame Deluxe, una sección mítica dentro del programa.

Rey ha sido completamente sincera durante su entrevista con Bertín, de hecho ha recordado que pasó situaciones muy comprometidas. Hubo un momento en el que se quedó sin dinero, pero no dijo nada porque quería salir adelante sin ayuda.

“Mis padres tenían mucho dinero, pero no quería preocuparles porque siendo menor de edad no quería que me llevaran otra vez para el pueblo”.

| GTRES

Chelo está enamorada de su mujer Marta y no siente nada por la madre de Sofía Cristo, pero siempre le ha tenido un cariño especial.

Es posible que no se haya tomado bien su rechazo, pues ha sido emitido en horario de máxima audiencia. Pero la periodista es bastante prudente y nunca comentará nada sobre el tema, pues no quiere tener problemas con su buena amiga.