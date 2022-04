Antonio Rossi confirma el abandono y anuncia una nueva vida en solitario

Antonio Rossi es uno de los colaboradores más relevantes de Mediaset. Tal repercusión ha logrado que ha visto incluso como su vida privada se ha convertido en noticia. Sí, porque ha salido a la luz su relación con el modelo Hugo Fuertes.

Pero hoy es actualidad por otro motivo. Exactamente porque ha dado a conocer una información que nadie podía imaginar que podría pasar. Ha contado que Isabel Pantoja quiere abandonar Cantora y empezar una nueva vida.

Antonio Rossi desvela las inesperadas decisiones de Isabel Pantoja

El colaborador de El programa de AR ha revolucionado el plató descubriendo el duro momento que atraviesa la tonadillera. Al parecer, la muerte de su madre, sus problemas judiciales y el conflicto con su hijo la han llevado a tomar una determinación inesperada. Quiere desprenderse para siempre de su refugio, la finca que compró su marido.

Rossi ha desvelado todo esto exponiendo: “Definitivamente, Isabel ha decidido abandonar para siempre Cantora. No lo hace por las deudas, lo hace porque desde que falleció su madre no puede vivir ahí. No sabe cómo vivir en esa casa”.

“Coloquialmente, se le cae la casa encima. Todo le recuerda a su madre en sus últimos años y está desesperada por poder irse de allí”.

En este punto, Antonio ha llegado a exponer que la cantante está tan convencida de su decisión que ha comenzado a tomar medidas. Así, al parecer, “ya ha dado orden de coordinar con su hijo, a través de los abogados, la venta. Y está desesperada buscando un comprador para poder venderla”.

De igual modo, el colaborador ha vuelto a reiterar que “no son las deudas lo que le preocupa, es que no quiere vivir ahí”.

Antonio Rossi descubre el próximo destino de Isabel Pantoja

Aquí no ha quedado todo. Ha afirmado que Pantoja tiene ya claros otros planes: “Quiere irse, según su hermano Agustín, a Madrid, que es donde él quiere que viva. Pero Isabel está dispuesta incluso a irse a El Rocío una temporada si la venta se alarga”.

Una vez que ha dejado clara la postura de ella, ha expuesto que “cuando me pasan esta información me sorprende sobremanera el estado de salud anímico de Isabel Pantoja. Es verdad que hemos visto que ha estado mal, pero no sabía que estaba en esa situación tan desesperada”.

“Realmente es preocupante y no me extraña que su hija fuera a verla y estuviera a su lado en todo momento, como hizo. Es verdad que es preocupante, pasa por una depresión. Os aseguro que si os hacen partícipes de la información como a mí, sin tener ni idea de medicina ni nada, lo primero que haces es vincular el estado de salud a una situación difícil”.

Con la decisión de marcharse y vender la mencionada finca, se pondría fin también a uno de los mayores conflictos entre Kiko y su madre. Hay que recordar que la propiedad de dicho terreno llevó al DJ a decir que Isabel lo había 'engañado'. Sí, que él tenía el mayor porcentaje tras morir su padre y ella movió los hilos para cambiar las tornas.

Rivera ya hace tiempo que anunció que quería vender su parte y ahora está noticia seguro que le ha dado una alegría. Ahora todos desean desprenderse de la finca que fue el sueño cumplido del torero y que ha jugado un papel tan especial en la vida de toda la familia.