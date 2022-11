Antonio Resines da el nombre de la verdadera madre de su hijo

Mucho se ha hablado de Antonio Resines en el último año y no siempre por cuestiones agradables. Y todo después de que el querido actor español ingresase durante más de un mes en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Durante su ingreso, muchos se han preocupado por él. Aunque a principios de febrero superaba el coronavirus que hizo temer por su vida, ahora es más prudente y ve la vida de diferente forma.

A lo largo de estos meses han salido a la luz muchas cuestiones que Antonio Resines mantenía ocultas. Y es que es un hombre al que nunca le gustó hablar demasiado de su vida privada.

| Europa Press

El caso es que durante este último año, Resines ha sido todo un titán. Su resiliencia le ha hecho salir de ese atolladero en el que estaba metido. Una grave situación por la que sufrían muchos de sus seres queridos, por ejemplo su hijo Ricardo.

Antonio Resines ya no se corta a la hora de hablar de la madre de su hijo

Loles León, durante una comparecencia cuando su amigo estaba ingresado en el mes de enero, hablaba de su figura. Se refería a que él ha sido "un hombre que ha trabajado, luchado y sacado adelante a su hijo en solitario", desvelaba la actriz catalana.

| Instagram: ricfdm

Con todo, sobre el hijo del cántabro no se había hablado demasiado antes de que el actor de Torrelavega cayese contagiado de Covid a finales de 2021.

Ricardo Fernández de Mateo es un hombre que ha trabajado con su padre varias veces. Eso sí, no le interesa demasiado el mundo de la fama, pero sí el artístico. Y es que este se formó en el sector audiovisual y actualmente trabaja de ayudante de dirección.

Ricardo nació fruto de la relación que mantuvo Antonio Resines con la primera mujer del actor cántabro, la profesora de EGB, Marisol Mateo. Ambos se casaron en el año 1981 y, en 1983, Mateo daba luz al único hijo de Resines.

El actor cántabro no habló de su hijo hasta hace poco tiempo

Su historia de amor llegó a su fin allá por 1992. Antonio está orgulloso de que su relación se llevase siempre dentro de la mayor intimidad por el bien de su mujer y de él mismo.

| Instagram: ricfdm

El caso es que Antonio tenía muy claro lo que tenía que hacer por aquel entonces. El conocido actor pidió la custodia de su hijo y tuvo a bien criarlo él solo. Así se lo expresó a Bertín Osborne el actor durante una entrevista en su programa de Telecinco.

"Me quedé con mi hijo desde los ocho años hasta que se fue de casa. No soy el mejor ni el peor padre, he estado mucho tiempo fuera. Nos hemos peleado, pero he sido un padre normal", expuso sin alardes.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Ricardo no usa el apellido artístico de su padre

Con todo, Ricardo siempre quiso marcar distancia con su padre a la hora de ganarse la vida. Y es que el joven deseaba fijar su camino profesional sin la ayuda de su famoso padre.

El actor no había contado que Ricardo era su hijo hasta que ofreció aquella entrevista en Telecinco. Como dato curioso sobre el joven, el bueno de Ricardo no utiliza el apellido artístico de su padre, Resines.

Usa el apellido real de su padre, Fernández, aunque este lo lleva de tercero. A su vez, aparte de ser ayudante de dirección, Ricardo es un apasionado de los viajes e incluso también gana un buen dinero con ciertos trabajos mientras recorre parte del mundo.