Antonio David Flores deseó la muerte de Fidel Albiac y pasó algo

No es un secreto para nadie el odio que siente Antonio David Flores por Fidel Albiac. Pero, lo que nadie se podría imaginar es que el exguardia civil reconociera públicamente que, en alguna ocasión, ha pensado en acabar con la vida del abogado.

A día de hoy, el exmarido de Rociíto ha sido declarado persona non grata dentro de Mediaset España, pero esto no fue siempre así.

Durante más de 20 años, Antonio David Flores fue una de las estrellas indiscutibles de esta empresa audiovisual. Tanto es así que llegó a convertirse en uno de los colaboradores de Sálvame.

Antonio David Flores ha levantado mucha polémica

En todo este tiempo, el extertuliano de televisión ha tenido la oportunidad de dar a conocer su versión acerca de la relación que mantuvo con la hija de 'la más grande'.

Según su testimonio, Carrasco jamás quiso hacerse cargo de sus dos hijos. Además, señaló a Fidel Albiac como el responsable de que, a día de hoy, la televisiva no tenga ningún tipo de relación con Rocío y David Flores.

Pero las cosas cambiaron cuando la heredera universal de Rocío Jurado decidió no callarse más. El pasado mes de marzo de 2021, la exmujer de Antonio David Flores regresó a nuestras vidas con Rocío: contar la verdad para seguir viva. Una producción audiovisual en la que relató el infierno que vivió junto al extertuliano.

Según su propio relato, durante todos los años que permaneció a su lado fue víctima de violencia de género. Y, por si esto fuera poco, Rociíto aseguró que 'el ser' ejerció sobre ella violencia vicaria a través de sus hijos.

Pero, justo antes de la emisión de esta serie documental, Antonio David Flores se sometió a la atenta mirada de Copérnica, la máquina de la verdad que Sálvame tuvo en su plató a finales del 2020 como parte del juego Quiero Dinero.

En él, los colaboradores del formato debían responder a ciertas preguntas comprometidas acerca de su vida a cambio de una atractiva cantidad de dinero. Pero lo que nadie se esperaba era que el exguardia civil confesara públicamente que alguna vez se le había pasado por la cabeza matar a Fidel.

Antonio David aprendió que no debe ser tan sincero, pues todavía sigue recibiendo críticas por esta confesión. La audiencia no le perdona que fuese tan duro.

Antonio David Flores quiso matar a Fidel

A finales de noviembre de 2020, Antonio David Flores aceptó participar en el reto que sus jefes le acababan de proponer. Sin pensárselo dos veces, el extertuliano se sometió a las delicadas preguntas de Copérnica.

Pero, sin duda, una de las preguntas más polémicas fue una relacionada con actual marido de Rociíto. "Antonio David, ¿has deseado la muerte de Fidel Albiac?", le pregunto Jorge Javier Vázquez.

"No, en la vida. No le desearía la muerte a nadie", respondió Antonio David Flores, con el rostro muy serio.

"¿Está mal si llegara a decir que igual he pensado en matarlo?", aseguró, dejado a sus compañeros sin palabras. "Antonio David ha dicho que no y Copérnica ha dictaminado que es… ¡Mentira!".

En otra ocasión, Paz Padilla le preguntó "por 100 euros", si "desapareció una semana estando Rocío Carrasco embarazada" de su hijo David.

"No, y no tengo forma de argumentar eso porque me parece una tontería", aseguró Antonio David Flores, entre risas. "¿No fuiste a por tabaco y no volviste?", le insistió la presentadora del formato. "Te lo juro que no, Paz.

"Fui una vez de camping y no vuelvo más", bromeó el exmarido de Carrasco. "No cogí ni conejos ni truchas", apuntó a continuación, haciendo un desafortunado juego de palabras.

Después de unos minutos bromeando con el asunto, Paz se dispuso a dar el veredicto de la máquina de la verdad. La cara de Antonio David Flores cambió por completo cuando Copérnica dictaminó que había mentido.

"Pues nada… Miento. ¿Dónde estuve yo una semana que no se enterara España entera?", preguntó el excolaborador de Sálvame, en un intento por justificar la respuesta de la máquina.

"Igual sale en muchas preguntas que miento, pero hay algo que quiero utilizar en mi defensa. Y es que, durante estos 25 años, todo lo que ha pasado en mi vida se ha contado, se ha publicado y se ha sabido… Está todo ahí".