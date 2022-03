Andrea Janeiro y la enorme cantidad de dinero que tiene en el banco

Andrea Janeiro tiene en su poder una jugosa fortuna. A pesar de su corta edad, la joven ya cuenta con un buen colchón que le hace mucho más fácil su vida en el extranjero.

A pesar de las raíces humildes de su madre, la familia ha logrado posicionarse como una de las mejor pagadas de la televisión. Y todo esto ha sido posible gracias al duro trabajo de Belén Esteban en los platós y como empresaria.

| Redes sociales

Durante más de veinte años, La princesa del pueblo ha ido amasando una gran fortuna. Aunque en un principio fue gracias a sus escándalos televisivos, sus múltiples negocios fuera de la pequeña pantalla son los que han logrado que Andrea Janeiro y su madre se planteen un futuro sin estrecheces.

Y prueba de ello son sus cuentas bancarias. Según ha informado Lecturas en exclusiva, la colaboradora ha hecho lo que parecía imposible.

Durante los meses de confinamiento por coronavirus, cuando la población española entró en una importante crisis económica, la madre de Andrea Janeiro logró hacer un poco más grande su fortuna.

Andrea Janeiro es un poco más rica

Gracias a la empresa de su madre, Andrea Janeiro puede presumir, a día de hoy, de ser una de las españolas mas solventes a su edad. En plena pandemia, Belén Esteban logró facturar alrededor de 31.200 euros al mes.

Es decir, en 2020 consiguió duplicar a más del doble sus ganancias anteriores. Haciendo una comparación, la colaboradora de Sálvame estaría ganando casi cuatro veces más que el Presidente el Gobierno, Pedro Sánchez.

Una cifra que dista mucho de la que Belén Esteban confesó durante su visita al plató de La Resistencia.

El pasado mes de diciembre de 2021, la madre de Andrea le aseguró a David Broncano que sus cuentas bancarias habían sufrido una pequeña bajada.

| Movistar+

"No me va mal. Es verdad que he trabajado mucho y sigo trabajando, pero te voy a decir una cosa. Todo lo que tengo lo he invertido en mi empresa", comenzó explicando la empresaria.

A pesar de la inversión que la tertuliana de Telecinco hizo para poner en marcha su negocio de productos gastronómicos y su flota de camiones, quiso compartir cuánto dinero tiene en el banco. "Tengo entre 40.000 y 100.000 euros".

"¡Qué dices, Belén! ¿Por qué vienes aquí a mentir?", dijo el presentador sorprendido. "¿Lo ves poco con todo lo que he invertido?", le preguntó la madre de Andrea Janeiro incrédula.

Belén ya ha salido al paso de la información que publica Lecturas asegurando que es falsa. No obstante, fijándonos en las cantidades que se barajan en televisión y en que Belén tiene múltiples fuentes de ingresos, no deben ir muy desencaminados.

Andrea Janeiro y su lujosa vida en Londres

No hay duda de que la vida de Andrea Janeiro en Londres está siendo de lo más cómoda. A pesar de que su padre no se hizo cargo de los estudios de su hija, Belén Esteban tomó la decisión de correr con todos los gastos, que no fueron pocos.

Según se habló en su momento, sus estudios de Comunicación Audiovisual en el prestigioso centro Birmingham Metropolitan College, una de las universidades más exclusivos del Reino Unido, ascendieron a más de 40.000 euros al año.

| Cedida

"Jesulín se ha estado ahorrando más de veinte mil euros al año entre la matrícula y el resto de gastos que genera la carrera académica de Andrea Janeiro en Inglaterra". Así lo aseguraba una fuente muy cercana a la colaboradora en el portal digital Egos.

Y, aunque es una importante cantidad, a la de Paracuellos del Jarama no le ha importado gastarse ese dinero en su hija. Y mucho menos después de conocer los excelentes resultados que la joven obtuvo durante su etapa como estudiante.

"Belén es la que se ha hecho cargo de todo, y está orgullosa de su hija, porque Andrea ha sacado unas notas magníficas, de matrícula de honor", dijo esta fuente.

Información que corroboran sus propios profesores de universidad, que aseguran que "fue una alumna excelente. Estudiosa, inteligente y que trabaja muy bien en equipo".