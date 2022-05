Ana Rosa Quintana pone nombre al hombre que puede acabar con la relación

La pareja de Alejandro Nieto y Tania Medina sigue estando en el centro de todas las miradas. Sobre todo, por las nuevas acusaciones que se han vertido contra la modelo.

Al parecer, a Tania se la relaciona con Adrián Pedraja, un conocido actor con el que le pudo ser infiel a su pareja.

Algo que provocaba una fuerte discusión entre los participantes de La isla de las Tentaciones, ya que Alejandro se mostraba completamente furioso porque no entiende la actitud de su novia.

| Mediaset

"A mí no me gusta que mi novia esté en boca de toda España diciendo que está ligando con uno, que está ligando con otro...", se lamentaba Alejandro. "Tú lo que tienes que hacer es creer a tu pareja", le replicaba ella a su vez.

"Estoy enfadado, estoy cabreado, estoy decepcionado... No confío en ti, no me das esa confianza. Te la ganas, la pierdes, la ganas, la pierdes", le echaba en cara a la modelo.

Así, parece que la pareja atraviesa una nueva crisis, sin saber que el otro protagonista de la historia también se ha pronunciado al respecto.

"Hablé con él en su momento de esto y él me pidió que no dijera nada porque no quería meterse en este jaleo", desvelaba Antonio Rossi.

El colaborador de Ana Rosa es amigo de Adrián Pedraja y quiso dejar muy claro que entre el actor y Tania no pasó nada.

"Si no es este, será cualquier otro. No apuesto porque lleguen al final del concurso siendo pareja", opinaba Rossi.

| Telecinco

"Todo lo que está haciendo son paranoias suyas, porque es primitivo y tiene un comportamiento fuera de lugar", arremetía contra Alejandro.

Por otro lado, el padre de Tania no ha dudado en salir en defensa de su hija. "Los que aseguran que hubo un tonteo solo quieren desestabilizarla", señalaba.

Así, dejaba claro que se están vertiendo "mentiras y acusaciones ignorantes sobre ella". "Tania está siendo una concursante espectacular, tenemos que valorar eso", destacaba.

"Parece que en este país todo vale, qué triste. Valorémosla por lo que está haciendo en Supervivientes", pedía.

El padre de Tania dejaba claro que se siente muy orgulloso de su hija y parece que le encantaría poder ir a plató para defenderla.

| Gtres

"Espero poder tener la oportunidad de defenderla en plató, como ella se merece... Hay cosas que se dicen y no son ciertas. Ahí lo dejo", zanjaba.

Sorprendentemente, también hay varios colaboradores del Programa de Ana Rosa que han salido en defensa de Tania, y una de ellas ha sido Rocío Flores.

"Punto número uno, si a Alejandro se le llegase a comentar el tema del jacuzzi que sacó Iván González el otro día, le puedo decir a Alejandro que por esa parte se puede quedar muy tranquilo porque su novia Tania no es la persona que invita al actor al jacuzzi", argumentaba.

"En segundo lugar, quiero dejar claro que Iván no tiene una relación de amistad como tal con este actor. De hecho, me consta que han hablado luego y se ha sentido bastante molesto".

"También me consta que esta persona le ha dejado de seguir en redes sociales después de todo lo que ha dicho, no tienen relación ninguna", decía sobre la reacción que había tenido Pedraja.

"Y, por último, me gustaría dejar claro que esta persona no quiere saber absolutamente nada de esto, quiere dedicarse a su trabajo. Esta persona no autoriza a Iván a hablar en su nombre".

Mientras que, por su parte, parece que Iván insiste en culpar a Adrián de haber filtrado la información.

"A Rocío la voy a dejar a un lado porque ha sido una trasmisora, ha sido utilizada como lo fui yo. Adrián está encantado con todo esto. Me llamó por teléfono, hablamos también por Instagram", se defendía.

"Él me decía cuenta esto, cuenta lo otro, cuenta aquello, pero intenta por favor que no se nota y hazlo como si una tercera persona te lo estuviera contando".