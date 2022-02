Ana Obregón pone de los nervios a Fabiola Martínez tras salir a la luz la mentira

Ana Obregón ha desvelado, sin querer, uno de los mayores secretos de Mi casa es la tuya.

Desde el principio, tanto el formato con el propio Bertín Osborne, han sostenido que todos sus invitados acuden al programa de recibir ni un euro a cambio, pero las últimas declaraciones de la bióloga han puesto en entredicho estas palabras.

Antes de su desgarradora intervención, la actriz compartió en sus redes sociales una publicación en la que confirmaba su asistencia a este formato de entrevistas. En ella publicó una serie de fotografías del día del rodaje junto a un emotivo mensaje.

Lo que no se esperaba Ana Obregón es que, con esas inocentes palabras, iba a desenmascarar una de las mentiras mejor guardadas de Mi casa es la tuya.

Ana Obregón deja 'con el culo al aire' a su amigo Bertín

Ana Obregón no se podía ni imaginar que sus palabras iba a meter a su amigo Bertín Osborne en un gran aprieto.

A través de su perfil personal de Instagram, la madre de Aless Lequio quiso compartir con todos sus seguidores una gran noticia.

"Sé que he tardado casi dos años desde que se fue mi niño en reunir las fuerzas para hacer una entrevista en televisión. Y he elegido para hacerlo a un buen amigo desde hace más de 30 años, al que tengo mucho cariño por su empatía y gran corazón", comenzó explicando la bióloga.

Ana Obregón invitaba a todos sus seguidores a no perderse "La entrevista más dura de las 150 que he realizado", según Bertín Osborne. Por eso quiso recordarles la hora exacta a la que comenzaría este programa.

"Si pensáis que vais a ver una entrevista de dos famosos os equivocáis. Esta noche, a las 22 horas, vais a ver y escuchar una conversación entre el corazón roto de una madre y el corazón generoso de un amigo".

Hasta aquí todo era normal, pero la última frase que escribió Ana Obregón fue la que hizo saltar todas las alarmas. Tras la muerte de su hijo, la actriz ha decidido centrarse de lleno en la fundación que ha abierto para ayudar a la investigación del cáncer en España.

Fue entonces cuando, la expareja de Alessandro Lequio quiso recordar que todos los beneficios que obtuviera con esta entrevista iban a ir destinados a esta asociación sin ánimo de lucro.

"Ojalá nunca hubiera tenido que hacer esta entrevista… La más difícil de mi vida. Todo mi caché irá destinado a la Fundación Aless Lequio para investigar el cáncer. Jamás me lucraría con mi dolor", confirmó la socialité.

Con estas palabras, y sin intención de hacer daño, Ana confirmó que todos y cada uno de los invitados a Mi casa es la tuya cobran por sus intervenciones.

Ana Obregón no ha sido la única que ha revelado este secreto

Ana Obregón no es la primera que se va de la lengua. Hace unos años, a Lolita también se le escapó el secreto mejor guardado de Mi casa es la tuya.

En 2018, la cantante acudió a este programa presentado por Bertín Osborne en el que habló, entre otras cosas, de los problemas económicos a los que ha tenido a hacer frente durante su vida.

"He tenido que pedir dinero para comer y para vivir. Y para pagar la hipoteca. A mi hermana, claro", confesó. Por suerte, Lolita le aseguró a Bertín que su situación era completamente diferente. "Ahora no me puedo quejar. Estoy al día con Hacienda. Tengo trabajo y puedo pagar".

Durante una entrevista para Lecturas, la actriz cometió el mismo error que Ana Obregón y, sin querer, confirmó que había cobrado por su entrevista en este espacio de Telecinco.

La artista aseguró que con su intervención había conseguido saldar una deuda personal que tenía pendiente con el presentador. "Ya me lo pagó bien cuando fui a su programa, y muy bien", apuntó.