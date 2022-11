Álvaro de Luna recibe un mensaje de Risto Mejide y se prepara para lo peor

En las últimas semanas, Álvaro de Luna se ha convertido en uno de los protagonistas del momento. No es para menos la verdad porque desde que salieron unas comprometedoras imágenes de él besándose con la exmujer de Risto Mejide, Laura Escanes, el cantante no ha parado de estar en el foco de atención.

Todos los medios están deseando conocer todos los detalles de la que podría ser la nueva pareja de moda. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido si tienen una relación sentimental.

Por otro lado, el tercero en discordia de esta historia, Risto Mejide, sigue sin querer entrar en la polémica que se generó cuando salió a la luz la noticia de su separación con la influencer.

No obstante, pese a que todo parece indicar que el presentador está dispuesto a olvidar todo este lío que se armó, lo cierto es que lo último que ha hecho en Got Talent ha dejado bastante claro que no es así.

| GTRES

Risto Mejide vuelve a hacer un guiño a su expareja

Fue la semana pasada cuando Álvaro de Luna pasó a ser uno de los hombres más buscados del momento. Su supuesto noviazgo con Laura Escanes fue el motivo de ello. Y es que la revista Lecturas filtró unas imágenes en las que aparecía el músico de lo más cariñoso con la catalana.

Ambos aparecían abrazados y besándose en Tenerife, lugar donde estaban pasando unas breves vacaciones. Como era de esperar, inmediatamente, todos los medios no dudaron en su punto de mira a la supuesta parejita con el objetivo de conseguir información.

Al mismo tiempo, también Risto Mejide empezó a encontrarse en el foco mediático, ya que suscitaba interés conocer su opinión al respecto. Eso sí, al parecer, el colaborador no está dispuesto a soltar prenda. No obstante, sí que va soltando alguna que otra pullita públicamente respecto a la madre de su hija Roma.

La gala de Got Talent que se emitió la semana pasada fue grabada hace unos meses, periodo de tiempo que coincide cuando el catalán y la influencer estaban atravesando una crisis de pareja.

A raíz de la actuación de Dimensión vocal, uno de los grupos musicales que está participando el exitoso concurso de Telecinco, Álvaro de Luna fue testigo del comentario que hizo el presentador a los miembros de la banda. Sin duda, un mensaje que ahora cobra sentido porque es una clara indirecta a la influencer.

"Estoy agradecido por el homenaje de la canción A mí me gustan mayores. Me ha gustado la canción, lo he sentido mucho. Gracias", decía para la sorpresa de todos los presentes. "Es un espectáculo original y eso ya es mucho", proseguía.

Desde luego, un comentario que ahora suena con fuerza porque nada hacía presagiar de cómo iba a terminar esta historia de amor. Ahora, todo parece indicar que ambos están rehaciendo su vida por separado: Laura Escanes con su nueva ilusión, Álvaro de Luna, y el catalán en solitario.

| Europa Press

Álvaro de Luna y Laura Escanes dan un paso más en su relación

Por otro lado, tanto Álvaro de Luna como la influencer están dando más de que hablar de la cuenta porque acaban de dar un paso muy importante en su relación. Y es que Semana ha publicado unas imágenes en las que se ve a la catalana acompañada del músico en su nueva casa.

Tal y como ha explicado el mencionado medio, la parejita ha sido vista paseando por Madrid y han sido pillados en una lujosa urbanización de un municipio al norte de la capital. Desde luego, todo parece indicar que la relación entre ellos dos va viento en popa por la importante decisión que habrían tomado.

