Lola, hija de Olga Moreno, ya sabe por qué su padre no quiere salir con ella

Olga Moreno sigue de actualidad a pesar de que ya no quiere pisar un plató de televisión. Su separación con Antonio David le hizo estar siempre en el centro del foco mediático. Y ella se ha cansado.

O eso es lo que en un principio parecía, porque la empresaria ha vuelto a la actualidad por su nueva relación. Tanto es así, que no le ha importado en absoluto protagonizar una portada asegurando que ahora es feliz. Sin embargo, que en los últimos días su nombre sea la comidilla de todos no es por casualidad.

Lola, la hija que Olga Moreno tiene en común con el exguardia civil, se ha dado cuenta de quién es su padre realmente. La joven ya sabe por qué no quiere salir con ella a la calle.

Olga Moreno está harta

Antes de su separación, Olga Moreno dejaba siempre en muy buen lugar a su marido. Antonio David para ella lo era todo: un buen esposo, padre y amigo. Sin embargo, Olga ha dejado de vanagloriar al que ha sido su compañero de vida durante más de 20 años.

A la empresaria no le sentó nada bien que, nada más anunciar su separación, su exmarido comenzara una relación con Marta Riesco. No se lleva nada bien con la reportera de Telecinco, pues ha tenido con ella algún que otro rifirrafe. No obstante, esto no sería la gota que ha colmado el vaso para que a Olga se le cayera la venda de los ojos.

Olga se ha dado cuenta de verdad de cómo es su marido cuando se trata de Lola, la hija que tienen en común.

Con Lola ha empezado todo

Poco o nada se sabe públicamente de la pequeña que Olga Moreno y Antonio David tienen en común. La joven tiene siete años y lo único que se supo de ella es que la reaparición de Rocío Carrasco en televisión le afecto desmesuradamente.

La joven tuvo que aguantar comentarios en el colegio sobre su padre, llegándole a afectar a la salud. La pequeña necesitó ayuda psicológica para superar todo lo que estaba pasando con su familia.

De eso, afortunadamente ha pasado ya un tiempo y Lola se encuentra en perfectas condiciones y, a pesar de que sus padres se han separado, lo lleva de la mejor manera. Aunque en los últimos días ha vivido un bajón emocional. La hija de Olga Moreno se ha dado cuenta de por qué su padre no quiere salir con ella.

Lola se da cuenta de todo

A pesar de su corta edad, Lola se da cuenta de todo y sabe que, últimamente, su padre no presume de ella en redes sociales. Quizás por su edad y porque la joven vive mejor en el anonimato. Sin embargo, no es por ella por lo que Lola está sufriendo.

Todo ocurrió hace unas horas cuando el exmarido de Olga Moreno acudió junto a Marta Riesco y Rocío Flores al estreno de la vuelta del Circo del Sol. Lo llamativo fue que el exguardia civil no posó con su hija en el photocall.

Prefirió hacerlo con su actual pareja, con quien actualmente vive una luna de miel. Un gesto muy comentado y poco entendido en las redes sociales. Los propios protagonistas no han dado explicaciones de esto, aunque tampoco se espera que lo hagan.

¿Viven una nueva crisis familiar? Si esto fuera cierto, la más afectada de todos sería Lola. La joven ha demostrado tener una complicidad tremenda con su hermana mayor, al igual que con su padre.

Lo que suceda de aquí a un tiempo es solo cuestión de eso: tiempo.