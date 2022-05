Alessandro Lequio deja a Ana Rosa estupefacta y sin saber qué hacer

Alessandro Lequio es uno de los colaboradores de televisión más veteranos y controvertidos por su vehemencia y manera de comportarse ante ciertos asuntos.

Alessandro ha encontrado su lugar en televisión. Lleva mucho tiempo en el programa matutino de Telecinco y su función es la de caldear el ambiente. Sus opiniones siempre salen de lo convencional y a menudo se comporta como una apisonadora.

Entre su tono y su contundencia, son muchos los famosos que le temen, ya que es de los que más 'caña' dan.

Este carácter es el que ha llevado a que se salte las pautas de El programa de AR, dejando boquiabiertos a todos. Lo ha hecho para arremeter con dureza contra Marta Riesco, una de sus compañeras y novia de Antonio David.

El motivo de dicho comportamiento es que está cansado de las mentiras de la reportera. Una joven con la que ha tenido más de un encontronazo en directo.

Alessandro Lequio sorprende a todos

Alessandro Lequio ha visto que esta semana la pareja de Antonio David ha cobrado especial protagonismo. Todo porque ha contado en televisión que había hablado por teléfono con la exmujer de su chico, Rocío Carrasco.

Ha explicado que lo hizo a través de Luis Pliego, director de Lecturas, y que le ofreció participar en el homenaje a Rocío Jurado.

Esta información ha generado un enorme revuelo en la prensa del corazón y, en especial, en Telecinco. Muchos, entre ellos Lequio, la han cuestionado y se han ratificado poco después. Lo han hecho cuando los otros dos 'implicados' han negado el relato.

Es más, Rocío ha acudido a Sálvame para desmentir lo contado con pruebas. Ha permitido que se mostraran las imágenes de las cámaras del restaurante donde supuestamente se produjo la conversación. Y las mismas han dejado de manifiesto que los hechos no sucedieron de la manera que dijo la reportera.

De esta manera, Riesco ha quedado en entredicho, pues parece que ha mentido. Sin embargo, ella sigue manteniendo que dice la verdad y que tiene algo que dejará claro que es así. Pero por el momento ha optado por 'desaparecer' de la televisión.

Este engaño de la joven ha hecho que, supuestamente, en El programa de AR se decida mantener el silencio y no hablar de lo ocurrido. No obstante, Alessandro ha decidido no acatar esta norma, se ha saltado la escaleta y ha arremetido duramente contra aquella.

Ha aprovechado el inicio de la sección del corazón, para atacarla ante sorpresa de los demás colaboradores. Ha dicho: “Son las 12:25. Nuestra cantante, actriz, modelo, influencer y reportera, Marta Riesco, todavía no ha mostrado el as que tiene oculto en la manga”.

“Esto lo voy a decir todos los días hasta que muestre el as, porque de eso es de lo que se habla, de lo mentirosa que ha quedado”. Alessandro Lequio en su esencia.

Estas palabras han dejado boquiabiertos a todos mientras que a Rocío Flores, la hija de Antonio David, le ha provocado enfado. Y no ha podido esconderlo, pues su cara ha reflejado el malestar y el enojo por el citado ataque. Así se ha generado una situación tensa que se ha relajado cambiando de tema radicalmente.

Eso sí, la situación seguro que no ha gustado nada a Quintana cuando la haya visto desde casa. Primero, porque no quiere que nadie se salte lo establecido y, segundo, porque no le gustan los enfrentamientos entre miembros del equipo. De ahí que puede ser que se esté planteando tomar medidas contra Lequio

Alessandro Lequio y sus encontronazos con la reportera de El programa de AR

El marido de María Palacios no es la primera vez que arremete contra Marta. Desde que saliera a la luz la relación de esta con el excolaborador de Sálvame se han enfrentado en directo en más de una ocasión. La más 'sonada' quizás fue cuando él la calificó de “amante” y ella reaccionó sin compasión de ningún tipo sacando a relucir sus 'trapos sucios'.

Exactamente la joven le dijo: “Estoy harta de los descalificativos y de que me llames amante. El que más sabe de amantes de toda España eres tú. Tú has cometido muchos errores en tu vida, has hecho daño a muchas personas, a muchas mujeres, y no eres ejemplo de nada”.

“Tú no estás aquí sentado por tu trabajo. Deberías ser el primero en callarte para hablar de mí”.

Lo de callar no va con Alessandro Lequio. Previsiblemente seguirá animando el cotarro de las mañanas con sus declaraciones incendiarias.