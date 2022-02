First Dates vive su peor momento: 'Ni que fueses la última del desierto'

Una comensal de First Dates tiene muy claro que su cita de la noche no se va a convertir en el amor de su vida. "Ni aunque fuera la última Coca Cola del desierto".

El restaurante de Mediaset ha abierto sus puertas para recibir a Jorge, un zamorano de 29 años, que ha acudido a estos expertos del amor en busca de su media naranja. "Creo que soy buen comunicador. Me gusta mucho hablar con la gente y, sobre todo, escucharla", ha asegurado en su vídeo de presentación.

| Mediaset

Aunque en el terreno de lo sentimental le ha ido "pichi, pichá", este joven no piensa tirar la toalla. Una de sus grandes pasiones en el deporte, pero sin duda lo que más llena su alma es el surf. "De vez en cuando me gusta escaparme a Fuerteventura para surfear. Digamos que es el sitio donde yo encuentro paz y tranquilidad".

Su cita ha sido Katherine, una colombiana de 25 años residente en Madrid. "Me defino como persona persistente, que le gustan los desafíos y que no le gusta el conformismo".

"Soy una persona emotiva, exigente, detallista, pero también una persona con carácter. Soy una persona que te puede tratar de mil amores, pero que si le sacas el mal humor te puede tratar de mil demonios".

A pesar de llevar escasas semanas asentada en la capital de España, esta transformadora digital no quiere perder el tiempo y quiere comenzar a conocer gente lo antes posible.

First Dates no hace milagros: Katherine se lleva una mala impresión de Jorge

First Dates pone todos los medios para que sus citas se desarrollen a la perfección, pero de la conexión entre los comensales se encargan ellos mismos.

Todo apuntaba a que estos dos jóvenes iban a conectar inmediatamente, pero la primera impresión que se llevó Katherine de Jorge no fue muy buena. "No se puso de pie para saludarme… No es que yo sea la reina, es caballerosidad y respeto".

"Su forma de vestir… Yo voy un poco más elegante y él viene con camisa de jean. Es como que se produce poco a la hora de venir a la cita".

A continuación, Carlos Sobera les acompañó a su mesa, aunque la cena no fue mucho mejor. A pesar de tener varias cosas en común, lo que más le ha gustado a Katherine es el amor que siente Jorge por el surf.

| Cuatro

A la colombiana le parece un deporte muy interesante y entretenido. "Yo no hago surf, pero tuve por Tarifa y allí hay muchos surfistas. Me gustó mucho".

"Yo no soy en absoluto experto, pero bueno… Me enseñaron lo justo y sé lo justo para pasármelo bien", le aclaró este comensal de First Dates a continuación.

Cuando parecía que habían conseguido conectar en algo, la confesión del zamorano desencantó, una vez más, a su cita. "¡No me jod***! Me dijo que practicaba surf, pero desde hace muy poco tiempo... Para ser surfero tienes que tener mucho tiempo y dedicación para dominar el mar".

Katherine se sintió algo engañada por su cita, ya que, para ella, ser surfero no es solo desplazarte a la playa y coger una tabla. "En este momento no eres surfero si no tienes esta capacidad".

First Dates no consigue unir a Katherine y Jorge

A pesar de su amor por los viajes, el surf y las motos, las diferencias entre estos dos comensales de First Dates han sido muy relevantes a la hora de tomar su decisión final.

Y aunque en un principio, Jorge aseguró que Katherine podría llegar a ser su "compañera de viajes", finalmente cambió de opinión. "Me lo he pasado muy bien, pero el tema de la distancia y los hijos [él quería tener, pero ella no] se me ha atravesado. Ha pesado más lo negativo que lo positivo", aseguró el zamorano.

Esta decisión supuso un alivio para Katherine, ya que ella tampoco había sentido esa conexión. "Ni aunque fuera la última Coca Cola del desierto saldría contigo, pero gracias por ser sincero", sentenció finalmente en la sala de las decisiones de First Dates.