Chenoa, preocupada por lo que oculta Tu cara me suena sobre sus ganadores

Manel Fuentes, el pasado cuatro de marzo, dio inicio a la Gran Final de la novena edición de Tu cara me suena emitida en directo. En ella, logró ganar Agoney, exconcursante de Operación Triunfo, quien imitó de manera espectacular a Dimash con S.O.S. d'un terrien en détresse, una canción difícil de entonar por sus agudos.

Tras acabar la emisión, entrevistaron al cantante canario y le preguntaron su opinión ante la extraordinaria situación que se estaba dando en el programa. El motivo alarmante es que la gran mayoría de los triunfitos consiguen llegar a la final como posibles ganadores. Por esta misma razón, él se sinceró diciendo que no se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Inquieta el futuro profesional de muchos triunfitos en Tu cara me suena

La presencia de Chenoa, junto con sus compañeros del jurado, ha sido decisiva para la trayectoria de triunfitos como Agoney y Nía Correia en el programa de imitación de Antena 3. Sin embargo, no han sido los únicos protagonistas que han vivido la experiencia de Operación Triunfo.

Del mismo modo, son varios los cantantes que, tras haber estado en Operación Triunfo, han decidido presentarse como candidatos en Tu cara me suena. Además de Agoney y Nía Correia, han participado otros ocho triunfitos, entre ellos, Edurne, Rosa López, Lorena Gómez, Mimi Doblas (conocida como Lola Índigo) y Nerea Rodríguez.

| Atresmedia

Cabe mencionar que la mitad del jurado de Tu cara me suena estuvo presente en el plató de Operación Triunfo.

Àngel Llàcer fue uno de los profesores destacables por su manera de enseñar interpretación en la academia durante muchos años. Actualmente, comparte asiento con la cantante, conocida por la canción Cuando tú vas, y el presentador que se le conoce por su presencia en el programa de imitación, Manel Fuentes.

Del mismo modo, no se debe olvidar el paso por el programa de Chenoa en 2001, ya que era una de las favoritas del público. A partir de aquel entonces, la gente la acogió con los brazos abiertos y consiguió vender su música por todo el mundo.

▶️ Chenoa no se lo piensa y pide ayuda de forma urgente

Años más tarde, en el 2016, se incorporó como jurado en Tu cara me suena hasta ahora. En 2017, trabajó como jurado en Tu cara no me suena, donde se impartía la misma dinámica que en el original, pero con la diferencia de que los participantes no eran famosos.

La preocupación de Chenoa con el programa por los concursantes de Operación Triunfo

Así pues, la cantante ha podido ver muchísimos concursantes a lo largo de estos seis años. Su larga experiencia le ha servido para que el programa se haya inclinado hacia un perfil mucho más artístico y profesional, como son los exconcursaantes de Operación Triunfo. Del mismo modo, Manel Fuentes es consciente de que Tu cara me suena ha dejado a un lado ese lado cómico que algunos concursantes ofrecían.

Esto ha causado cierta preocupación a la exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo, ya que esto podría provocar un desacuerdo en la audiencia. Eso supondría un despropósito para el programa, puesto que la dirección no podría estar siendo justa con todos los concursantes.

Manel Fuentes pide un cambio necesario entre los concursantes

Por eso, desde el equipo, se debería asumir un perfil mucho más variado para así no aburrir al público. La audiencia está interesada en ver famosos imitando sin tener conocimientos previos del mundo de la música. Como ocurre con algunos participantes, entre ellos, Carolina Ferre, Lydia Bosch, Loles León o El monaguillo.

Se espera un cambio sorprendente para que esa preocupación de Chenoa y de Manel Fuentes, que tanto les inquieta, pueda desaparecer por completo.