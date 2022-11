Yulen Pereira se cansa y da el paso que deja sin palabras a Anabel Pantoja

Yulen Pereira está viviendo uno de los momentos más felices. La vida del joven esgrimista cambió por completo tras su participación en Supervivientes 2022, donde no solo logró una gran popularidad, sino también encontrar el amor. En Honduras conoció a Anabel Pantoja y desde el primer momento surgieron las chispas entre ambos.

Tras haber estado todo el verano prácticamente sin separarse, la pareja ha decidido dar el paso de volver a reincorporarse a los medios de comunicación. Anoche, la sobrina de Isabel Pantoja volvía a triunfar sobre el escenario del Mediafest Night Fever. Pero no contaba con lo que su novio, Yulen Pereira, estaba dispuesto a hacer en directo.

Yulen Pereira consigue dejar sin palabras a Anabel en pleno directo

La historia de amor de los tortolitos se fraguó en uno de los realities más duros de nuestra televisión. Y está claro que haber vivido juntos una aventura de tal calibre los ha unido y mucho. Desde que terminaron su participación, no han dejado de pasar tiempo juntos y de estar de viaje en viaje por todo el mundo.

| GTRES

Yulen Pereira era uno de los concursantes más desconocidos para los espectadores. Sin embargo, con su fugaz noviazgo con Anabel, su popularidad ha aumentado mucho.

Aunque es cierto que al joven el mundo de la televisión tampoco le llama demasiado la atención. Él mismo reconoció que había aceptado a entrar a Supervivientes con el fin de "dar a conocer la esgrima" (deporte que practica desde hace años).

Por otro lado, Anabel decidió abandonar los focos de la televisión tras el concurso y centrarse en su pareja. Y eso no ha sido tarea sencilla.

En los últimos meses, tanto su nombre como el de su pareja han estado en el foco de la polémica. Sobre todo a que muchos señalan que la relación de la pareja no era tan idílica como parecía.

Con lo último que ocurrió ayer en el plató del Mediafest Night Fever, Yulen Pereira quiso dejar constancia de que sí existe amor del bueno. Anabel tuvo que cantar y defender la canción Cuando me vaya, un tema muy emotivo para la influencer:

"Esta canción es muy importante, es que me recuerda a mis amigos de Canarias y como ya no voy tanto. Estoy más lejos de allí y me identifico mucho con la canción. No me voy a olvidar nunca de mi gente y de mi paraíso de allí", revelaba visiblemente emocionada.

| TELECINCO

Tras terminar la canción, Adela González se dirigió a Yulen para preguntarle cómo había visto la actuación. Este no dudó en decirle que le habían encantado. Eso sí, lo hizo muy tímidamente, pues parecía que no le apetecía mucho hablar a las cámaras.

Pero finalmente, Yulen se cansó de guardar las formas y fue a por Anabel para darle un romántico beso en pleno directo.

Anabel se quedó totalmente sorprendida. Ella sabe mejor que nadie que a Yulen no le gusta mucho hacer este tipo de cosas en televisión.

Yulen y Anabel, a punto de dar el gran paso

Lo cierto es que la pareja está de lo más enamorada y en los últimos meses han podido afianzar muy bien su relación. Según reveló Socialité, Yulen y Anabel están inmersos en la búsqueda de una casa por el centro de Madrid. De ser así, la pareja daría un paso muy importante en su relación.

Anabel solo tiene palabras de cariño y amor cuando habla de él ante los medios de comunicación. En sus últimas declaraciones sobre el esgrimista, llegó a confesar que él "se había convertido en una persona fundamental".