Corinna Larsen cuenta qué hace don Juan Carlos cuando consume alcohol

Corinna Larsen ya se ha cansado y por fin ha roto su silencio. La empresaria no ha tenido ningún problema en confesar qué es lo que hace el Rey Juan Carlos cuando toma alcohol.

Esta conocida mujer apareció en nuestras vidas en el año 2006 cuando salió a la luz la supuesta amistad que mantuvo con el monarca español. Aunque no ha sido hasta su abdicación cuando hemos podido conocer algunos detalles más íntimos de esta relación.

| Gtres

Tal era la cercanía de Corinna Larsen con el emérito que fue ella misma la que lo acompañó y organizó, en abril de 2012, al polémico safari a Botsuana en el que Don Juan Carlos se fracturó la cadera y donde su popularidad se vio gravemente afectada.

Ahora, diez años después de la aparatosa caída que sufrió el padre de Felipe VI durante aquel viaje, la socialité ha hablado alto y claro de cómo vivió ella aquel incidente.

Corinna Larsen echa la culpa al alcohol

Corinna Larsen no ha tenido ningún problema en contar con todo lujo de detalles lo que sucedió durante aquel polémico viaje que acabó con la popularidad de Juan Carlos I.

Todos tenemos grabada en nuestra mente la ya mítica frase que el Rey Emérito pronunció nada más hacerse público este escándalo: "Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir".

| GTRES

Y aunque, entre otras muchas cosas, este episodio le costó el trono al monarca, no ha sido hasta ahora cuando ha vuelto a convertirse en actualidad y todo gracias al testimonio de Corinna Larsen.

La empresaria ha publicado una nueva entrega de su podcast, creado para destapar todos los secretos sobre su amistad especial con el marido de la Reina Sofía.

En el capítulo llamado Matar a Dumbo, la socialité ha relatado cómo vivió ella la caída del Rey durante su safari en Botsuana. Tal y como ella mismo ha relatado, cuando sucedió todo "había mucho ruido" en la zona.

"Corrí hasta Vicente y le pregunté. Él contestó: ‘Tenemos que evacuar al Rey de inmediato, el equipo cree que tiene una hemorragia interna y necesitamos llevarlo a un hospital de inmediato'", ha comenzado relatando Corinna Larsen.

"Me escoltaron de regreso a la tienda de campaña y me quedé sola con el Rey y le pregunté: '¿Qué pasa?'. Él contestó: 'No me acuerdo, pero creo que anoche me caí'".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Y aunque en un principio todo apuntaba a que se había tratado de un descuido del monarca, ahora por fin hemos podido conocer toda la verdad de lo que sucedió aquel día.

Según ha explicado Corinna Larsen, "el alcohol le había nublado la memoria, pero efectivamente Juan Carlos se había caído".

"Salió tambaleándose de su tienda de campaña para ir al baño y tropezó con la raíz de un árbol o una piedra, cayéndose al suelo con un ruido sordo. La seguridad corrió para levantarlo y llevarlo de vuelta a la cama".

Tras este accidente, el equipo de seguridad del emérito decidió llevarle al hospital lo antes posible para intentar controlar una hemorragia interna que se hizo durante la caída.

| GTRES

"Mi reacción inicial fue conseguir un vuelo de evacuación médico porque teníamos a un jefe de Estado con hemorragias internas. Él negaba todo el rato con la cabeza y decía: 'No, no, no, ¿podemos usar tu avión?'".

Sin duda, este fue uno de los peores momentos de Corinna Larsen. Y es que, tras su regreso de Botsuana, la socialité cree que sufrió una campaña de desprestigio capitaneada por la mismísima Reina Sofía.

"Estoy leyendo todas estas confabulaciones y todas son muy despiadadas. Solo pensaba: 'Esto tiene la marca de la reina Sofía por todas partes. Es una mujer enfadada, capaz de salir a destrozar la imagen de otra mujer a la que percibe como una especie de rival'".