Ana María Aldón, desesperada al saber lo que hace su marido en casa con Marina

Ana María Aldón se acaba de llevar un nuevo golpe y de la persona que menos esperaba. Y es que se acaba de enterar de todo lo que su marido y Marina hacen en casa cuando ella no está presente.

Después de casi un mes desaparecida, la mujer de Ortega Cano regresó a nuestras vidas por la puerta grande. El pasado sábado, 16 de julio, la televisiva acudió al plató de Déjate querer para conceder la entrevista que ha supuesto un antes y un después en su matrimonio.

| Telecinco

Durante su intervención en este programa de Telecinco, Ana María Aldón aseguró que, a pesar de todo lo que se había contado hasta la fecha, sus problemas familiares no tenían nada que ver con el torero, sino con su círculo más cercano.

"Es mi marido quien debería haber puesto límites. Pienso que podría haber habido soluciones. Para mí, algo importante, hubiese sido que dijera «esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no»".

Tan solo unas horas después de esta polémica entrevista, la diseñadora acudió al plató de Viva la vida para reencontrarse con todos sus compañeros de trabajo. Y fue justo en ese momento cuando aseguró que su marido y ella no se había separado tal y como se había dicho durante su ausencia.

| La Noticia Digital

"Sabía que me iba a pasar esto porque el vaso estaba muy lleno", aseguró Ana María Aldón públicamente. "Llega un punto en el que no aguanto según qué cosas, pero no tiene que ver con mi marido", apuntó a continuación.

"Sí, estamos juntos", respondió, poniendo punto y final a este tema. "No hay una separación física de ningún tipo, vivimos bajo el mismo techo, comemos, dormimos…".

Ahora, ha salido a la luz la verdadera situación por la que Ana María Aldón está pasando dentro de su casa. Y, al contrario de lo que nos ha hecho ver, todo apunta a que su relación con Marina no es tan buena como dice.

Ana María Aldón ya no puede ocultar más la verdad

Ana María Aldónse ha quedado con el culo al aire después de las últimas informaciones que han salido a la luz. Y es que, a pesar de que aseguró que su relación con Marina siempre ha sido buena, todo apunta a que no nos ha contado toda la verdad.

Este martes, 19 de julio, el plató de Sálvame saltó por los aires después de la última bomba que Kiko Hernández compartió con la audiencia de este programa.

Durante la emisión de la tarde, el colaborador de televisión solicitó que le acercaran el 'pulpillo' para contar la verdad sobre todo lo que está pasando en la casa de Ana María Aldón y José Ortega Cano.

| Mediaset

"Voy a comer a un restaurante con mis hijas. Totalmente vacío, excepto por dos personas en la barra del bar que se me quedan mirando. Me siento, empiezo a comer y se me acerca alguien del círculo muy cercano a Ortega Cano. Familiar de Ortega Cano", comenzó explicando.

Y es que, según contó el propio tertuliano, la relación entre la diseñadora y la mano derecha de su marido nunca ha sido del todo buena.

"Me dice que hay una guerra bestial dentro de la casa de Ortega Cano. Tanto Ana María Aldón como Marina, la asistenta de la casa, no se pueden ni ver. Están a hostia limpia".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Kiko aseguró que, desde que la colaboradora de Viva la vida se posicionó al lado de Rociíto, la guerra entre ellas estalló. "Ana María, de alguna manera, iba diciendo que estaba de acuerdo con Rocío. Para Marina, era una especie de ofensa que Ana María la defendiera".

Pero aquí no quedó la cosa. Kiko también confirmó lo que todo el mundo ya se imaginaba. "Sobre la relación entre Ortega Cano y Ana María Aldón, desde hace semanas, la familia sabe que están separados".