Xisca Perelló, obligada a dejar su casa con su hijo recién nacido

Xisca Perelló está viviendo muy intensamente las primeras semanas después de que naciese el primer hijo que ha tenido con Rafa Nadal.

El pequeño Rafa venía al mundo hace poco más de un mes para satisfacción de la feliz pareja. A pesar de recibir esa noticia tan positiva en sus vidas, tanto Xisca como Rafa sabían que iba a llegar un momento delicado. Aquel en el que el tenista de Manacor se iba a separar de su pequeño por tiempo indefinido.

Nadal no puede descuidar ni los entrenamientos ni los torneos del circuito ATP si quiere volver a ser el que fue tras las lesiones que ha arrastrado en los últimos tiempos.

Xisca Perelló toma la decisión de irse de casa con su hijo

El tenista ha intentado estar con el pequeño el mayor tiempo posible. Pero hace un par de semanas se desplazó a París para participar en el Master 1000 de París-Bercy, último de la temporada.

Y hace tan solo unos días viajaba desde Palma de Mallorca hasta Turín para estar en las ATP Finals, un torneo que cada año acoge a los mejores tenistas del momento.

A Nadal le está costando separarse de su retoño. Y aunque puede verle por videollamada, como señalaba en una rueda de prensa desde el torneo parisino, siempre le pesa estar lejos de él.

"Es positivo tener las videollamadas, porque puedo ver al pequeño todas las veces que quiera, algo que las otras generaciones no podían hacer. Así que se hace menos duro", afirmaba en su día.

Lo cierto es que Xisca Perelló ha tenido una gran idea para animar a su marido y darle un poco más de fuerza de cara a estos últimos torneos de 2022.

La sorpresa de Xisca que jamás olvidará su marido

Ni corta ni perezosa, la joven mallorquina ha cogido las maletas. Se ha ido con su hijo hasta Turín, ciudad donde se disputa la ATP Finals, que comenzaba el pasado fin de semana para Rafa Nadal.

El marido de Xisca Perelló no iniciaba dicho torneo con buen pie, ya que caía en dos sets, 7-6 y 6-1, ante Taylor Fritz. Pero lo que nunca se iba a imaginar el balear es que su mujer apareciese en la pista para ver un partido que era muy importante para él.

Tanto Xisca como el pequeño Rafa Jr. estuvieron animando al tenista de Manacor, si bien finalmente no pudo lograr una victoria que le dejase el camino más despejado para avanzar de ronda en las ATP Finals.

Xisca y Rafa Jr, los grandes apoyos de Nadal

Ahora, Rafa Nadal se lo juega todo en el partido de esta tarde con Félix Auger-Aliassime. Hablamos de un jugador top del tenis canadiense, que seguro que le pondrá las cosas muy difíciles en la pista.

Este no se pueda relajar porque si no estará fuera de un torneo a las primeras de cambio. No quiere defraudar a su mujer ni a su hijo, que por primera vez están con él juntos en una pista de tenis desde que naciese su primer retoño.

Además, en la grada hemos podido ver a la hermana de Rafa, Maribel Nadal, y a todo su staff técnico. Están muy pendientes de las evoluciones del tenista balear y saben que para el marido de Xisca es clave que los suyos están ahí.

El de Manacor es muy familiar y siempre lo ha demostrado, además de intentar preservar cada vez que puede los momentos privados de su vida. Y es que nunca quiere que se mezclen con los de su carrera tenística, conocida por todos desde sus inicios.