Belén Esteban manda un mensaje a Fidel Albiac y se arrepiente al instante

Belén Esteban ha acudido a Sálvame dispuesta a dar su punto de vista sobre la entrevista de Raquel Mosquera en el Deluxe. Así, en plató le ha lanzado un mensaje claro a Fidel Albiac y a su mujer: hay cosas en las que cree a la peluquera. Pero posiblemente después de opinar de esta manera se ha arrepentido, pues las redes se han llenado de críticas hacia ella.

Unas críticas que no le benefician en nada y que vienen a sumarse a las innumerables que está teniendo desde hace meses. En este caso, por la actitud que mantiene en el programa.

Belén Esteban da su opinión sobre la entrevista

La madre de Andrea Janeiro siguió el sábado con interés la presencia de Raquel en el Deluxe. Al hacerlo no sabemos si es que no estuvo atenta o simplemente no quiere ver la realidad, pero aquella mintió en muchas cosas. De ahí que quedara en evidencia delante del público una vez más.

Sea como sea, Belén ha acudido a Sálvame y ha sorprendido con su postura porque ha 'sacado la cara' por Mosquera. Lo ha hecho diciendo: “Ella tenía mucha razón en muchas cosas, como en el reparto de la herencia, pero creo que no se sabe defender. Veo cosas que están bien y que están mal, pero tenía una baza muy importante con lo del cuaderno particional y no se supo defender”.

| Telecinco

Su punto de vista ha generado cierto revuelo entre sus compañeros y ha querido explicarse. Por este motivo, ha dicho: “Yo hay cosas en las que apoyo a Carrasco y otras muchísimas en las que no la apoyo. Lo dije en el momento en el que empezó esto”.

“En el tema de Antonio David, a mí él me mintió y es lo único que yo dije. Vamos, que parece que yo maté a alguien, pero es que a mí él me mintió. Pero creo que Raquel no lleva toda la razón, pero tampoco la lleva Rocío”.

Belén Esteban se pone en el punto de mira

La mujer de Miguel Marcos con su opinión ha dejado de manifiesto que no se posiciona a favor de la hija de 'La Jurado'. Y esta circunstancia ha propiciado que las redes 'ardan' contra ella, teniendo en cuenta que Mosquera, a la que ha defendido, ha quedado en evidencia.

Como si Belén ya no tuviera poco con las críticas que tiene desde hace tiempo por su dejadez e irascibilidad en Sálvame, ahora suma otras por defender a la peluquera. Y entre estas podemos destacar algunas como estas: “Dinos en cuántas Raquel lleva la razón. Ah, no, que no entiendes de herencias y sentencias”.

“Vivan los argumentos sin sentido. Pido al programa que cuando se traten estos temas traigan a profesionales que den opinión real, de la que todos aprendemos” y “A ver, cuando no hay testamento, los únicos herederos son los hijos y no las parejas”.

| Mediaset

En esta misma línea encontramos también otros: “Según ella, Mosquera no lleva la razón y Rocío tampoco. Entonces ¿quién la lleva? La coherencia brilla por su ausencia” y “Como se nota que no has visto la segunda parte del documental porque eso ya está explicado. Tú no te enteras, no sé cómo te sientas ahí y te pagan para lo que estás haciendo, que es nada como colaboradora”.

Sin olvidar otros mucho más duros si cabe como “Belén se ve reflejada en 'el ser'. Tienen historias paralelas. El día que Jesús hable, si lo hace, sabremos la auténtica verdad”.