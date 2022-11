Edurne se va de casa y promete que sigue sin creer lo que está viviendo

Edurne está más feliz que nunca y no hablamos sobre las audiencias de Got Talent en Telecinco, uno de los programas en los que más ha destacado la mujer de David de Gea.

Nos referimos al nuevo proyecto musical que ha sacado a la luz Edurne, y no es otro que un nuevo villancico para las próximas Navidades.

Lo cierto es que la cantante española nos ha sorprendido a todos y ha dejado claro que está más que ilusionada con esta nueva canción que ha cruzado el charco.

| Instagram @edurnity

La responsable de este villancico de la jurado de Got Talent, Amazon Music, ha decidido que Edurne sea la protagonista en la 5ª Avenida de Nueva York. Ha visto su villancico en uno de los grandes 'LEDs' que impresionan cuando pasas por la citada avenida neoyorkina.

"Despertarme y ver New York City así. ¡Ya os puedo contar que tenéis mi nuevo tema Dime Navidad en exclusiva en Amazon Music! Espero que os guste tanto como a mí, y pronto el videoclip", rezaba el mensaje de Instagram de la propia Edurne.

Edurne cruza el charco para sorpresa de todos

Sin duda, Edurne no podía esconder más este nuevo trabajo. Ha sido hace apenas unos días en su cuenta de Instagram cuando la compañera de Risto Mejide ha desvelado a bombo y platillo que la ilusión corre por sus venas.

Así lo demostró en un mensaje que se ha viralizado y ha tenido una gran cantidad de likes y comentarios cariñosos al respecto.

| GTRES

Uno de los primeros en reaccionar a la noticia ha sido Dani Martínez, su fiel compañero en el programa de Telecinco. El humorista leonés le ha mandado un emoticono de corazón que muestra lo unidos que están los miembros del jurado del formato de Mediaset.

Además, a pesar de ser competencia, la cuenta oficial de Instagram de El Hormiguero, también le ha hecho un guiño con otros tres emoticonos de corazón.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

El nuevo proyecto de la cantante española ya es un hecho

Lo cierto es que Amazon Music ha confiado en ella porque sabe que es una artista que siempre lo da todo cuando está inmersa en un proyecto. Lo cierto es que en estas fechas le hacía la mayor de las ilusiones presentar este villancico que, sin duda, supondrá un nuevo chute de moral para la artista española.

Por si fuera poco, Edurne ha compartido también, hace unos días, la performance que hizo del anterior villancico allá por las Navidades de 2020. Nos referimos a Siempre es Navidad junto a ti.

| Europa Press

Además, la exconcursante de OT, que se sentía pletórica desvelando Dime Navidad, también ha celebrado que ha presentado un nuevo single junto a Yarea, Mil motivos.

Polémica con Edurne por lo que ha dicho de ella su excompañera

Por otro lado, Edurne ha sido noticia en las últimas horas después de que su compañera de talento musical, Soraya Arnelas, pronunciase unas polémicas palabras en torno a su próxima boda. "No va a estar Edurne en mi boda ni ningún compañero de OT de mi edición", decía hace unas horas en Fiesta provocando cierto revuelo por ello.

"Mis compañeros de OT no van a estar porque no tengo apenas contacto con ellos. No quiero una boda de compromisos: el amigo de mi padre, el señor que trabaja con mi madre… Que los que estén realmente se emocionen de que dé el paso", sentenciaba. Por el momento, Edurne no se ha pronunciado tras estas inesperadas palabras de la extremeña.