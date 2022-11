Sonsoles Ónega, muda al descubrir la causa de la muerte de Teo Lozano

Sonsoles Ónega acaba de llegar a Atresmedia y ya es una más de la familia, por eso está sobrecogida por lo que ha pasado. Teo Lozano, subdirector de varios programas del grupo, ha muerto de forma repentina y cada vez hay más rumores. La familia no ha confirmado la causa de la muerte, sigue siendo un secreto, por eso hay tantos rumores encima de la mesa.

Sonsoles Ónega sigue en shock, ha descubierto la verdad y no sabe cómo comportarse porque es evidente que tratará la noticia. Su nuevo programa tiene una parte de actualidad, así que no sería de extrañar que le haga un pequeño homenaje a Teo. Varios profesionales de Antena 3 se han pronunciado y han definido al periodista como “un maestro” de su género.

Sonsoles conoce perfectamente la carrera de su compañero fallecido, sabe que ha trabajado mucho tiempo en Espejo Público. También ocupaba un papel fundamental en Equipo de Investigación porque era el responsable de muchos reportajes. Todos le recuerdan como un grande y no quieren ensuciar su memoria, por eso las causas de la muerte quedarán en la privacidad.

Sonsoles sigue esperando a que le den órdenes, ella es una mandada y hará exactamente lo que le digan. No pondrá pegas y remará a favor de obra porque sabe que lo primordial en estos casos es mantener informados a los espectadores. Teo era una personalidad muy conocida y no se merece que haya teorías inciertas sobre su partida.

Ónega está plenamente capacitada para tratar la información, ya ha cubierto varias muertes y lo ha hecho con una gran destrozada. Se ha convertido en uno de los pesos más pesados de Antena 3, por eso tiene tanta presencia en la cadena. No sería de extrañar que le dieran un papel importante durante esta revolución y resolverá el asunto con una gran destreza.

Sonsoles Ónega respeta a sus nuevos jefes

Teo Lozano ha sido jefe de Sonsoles durante una temporada, era subdirector de los programas de actualidad de Antena 3. Desempeñó su función con una gran destreza, de hecho las nuevas generaciones le consideran un referente. No hay nadie como él, era un maestro y creó un género bastante exitoso dentro de su empresa: la investigación.

Ónega guarda un buen recuerdo del fallecido, a pesar de que no tuvieron tiempo de compartir grandes experiencias. La presentadora ha conseguido algo bastante curioso: ninguno de sus compañeros hablan mal de ella, todos le tienen en alta estima. A pesar de que cuando se fue de Telecinco le acusaron de haber traicionado a su amiga Ana Rosa Quintana.

La periodista ha dejado claro que en ningún momento quiso hacer daño a nadie, solamente miró por el bien de su carrera. Le ofrecieron presentar un nuevo programa y pensó que era lo mejor para ella, por eso tomó la decisión. Es cierto que no avisó con mucho tiempo, pero tampoco tuvo tiempo a más porque todo sucedió demasiado rápido.

Sonsoles Ónega ha tomado una decisión

Sonsoles sabe que el movimiento se demuestra andando, por eso se ha rodeado de los mejores colaboradores. Quiere que su nuevo programa sea un éxito y no arrepentirse de haber abandonado Telecinco. De momento está teniendo muy buena audiencia, tanta que se ha posicionado como la presentadora más cotizada del momento.

Teo Lozano estaría orgulloso de Ónega, no hay nadie como ella para guardar un secreto. No hará público ningún dato sobre la partida del investigador, mantendrá el misterio hasta el final. La familia está destrozada porque no esperaba lo que ha pasado.