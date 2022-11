Leonor se entera de la peor forma de la infidelidad en su propia casa

La princesa Leonor se ha quedado anonadada después de conocer a fondo la infidelidad de su abuelo con Corinna Larsen.

Leonor no da crédito después de escuchar el último podcast en el que Corinna cuenta con todo lujo de detalle la relación que mantuvo con Juan Carlos I. Fueron cinco años muy intensos que ahora salen a la luz desgranados por capítulos.

Según cuenta Larsen en Corinna y el Rey, entre 2004 y 2009 ambos mantuvieron una relación y se veían frecuentemente. Algo en lo que han ahondado en el tercer capítulo del podcast que saldrá este lunes 14 de noviembre. Por el momento, la productora ha avanzado ciertos fragmentos que han dejado con el pie cambiado a Leonor.

Hay que señalar que en los dos primeros capítulos, La casita y Vivir del cuento, la ex del rey emérito contó la forma en que se conocieron. Fue allá por el invierno de 2004 cuando se vieron por primera vez.

Leonor asiste a una nueva confesión de Corinna sobre su abuelo

Fue en una cacería en tierras manchegas y desveló sin cortarse un pelo cómo eran los encuentros con el abuelo de la princesa Leonor.

Ahora, en este tercer episodio titulado La venganza, Corinna pone el foco en el año 2005, un tiempo después de empezar su relación.

Fue aquella época en la que el emérito le regaló un lujoso anillo y le mandaba cartas en las que incluso dejaba caer que quería casarse con ella.

La alemana cuenta que Juan Carlos le mandó una postal "muy cursi del skyline de Miami", y escribió lo siguiente.

"For my angel (mi ángel), cuento las horas y los segundos para verte, tenerte entre mis brazos, cuidarte y adorarte". No afirmaba a las claras que le propusiera matrimonio, pero sí salió el tema. “Ojalá pudiera casarme contigo”, le espetó Juan Carlos I a Corinna, según publica el citado podcast.

De este anillo que le regaló el rey emérito, semanas después de pedirle la mano a su padre, Corinna asegura que era "gigantesco, de un tamaño que no puedes ponértelo en público". Con todo, ella cuenta que fue lo más discreta posible con su uso y tan solo lo portó en alguna cena privada con su círculo más cercano.

Según Larsen, el abuelo de Leonor sí “estaba muy orgulloso del anillo, se lo enseñaba a sus amigos y todas las esposas lo querían ver. Solo tuve la precaución de no llevarlo en reuniones donde pudieran fijarse en él y provocar rumores en torno al Palacio".

Eso sí, Corinna no dejaba a un lado que el rey estaba casado y por tanto este anillo "era algo simbólico no vinculante".

La gran decepción de Corinna y su tenso encuentro con la reina Sofía

Pese a todo, el tercer episodio acaba con una "gran decepción” para la alemana al saber que “él ha incumplido su promesa y lleva engañándola con otra mujer durante 3 años". Eso sí, no sabemos a quién se refiere ella. Podría ser Marta Gayá o Queca Campillo, por ejemplo.

Por si fuera poco, Corinna cuenta cómo fue su primer encuentro con la reina Sofía. Sucedió en una visita a Zarzuela.

Fue la primera ocasión en la que el rey se atrevió a que su amante fuera allí. “Yo le pregunté, ¿pero estará ‘ella’?”, sobre la emérita.

“Él me dijo que no me preocupara, que no estaría”. El caso es que finalmente Sofía sí estaba allí y se encontraron cara a cara. "Irrumpió en la habitación con cara de furia", y le dijo "hirviendo de ira, sé quién eres”.