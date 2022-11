Sonsoles Ónega deja sin palabras a la audiencia y hace peligrar su futuro en Antena 3

Los últimos tiempos han sido de lo más convulsos para Sonsoles Ónega, la periodista está apostando fuerte por su nueva etapa en Antena 3 con Y ahora Sonsoles. Y es que existía mucha expectación tras la salida de Telecinco. Por el momento las audiencias parecen estar apoyando a la periodista aunque aún no ha conseguido desembarcar a su rival más directo: Sálvame.

Durante la última emisión del programa, Sonsoles Ónega protagonizó, sin querer, un momento de lo más comentado en redes sociales. Un micrófono abierto ha sido el culpable de que se haya escuchado el comentario de la periodista, quien pensaba que no estaba en directo.

Sonsoles Ónega y el descuido que ha sorprendido a la audiencia

Llevar un programa en directo no es tarea sencilla. En muchas ocasiones han sido reputados presentadores los que han protagonizado momentos de lo más surrealistas.

Y ni siquiera la veteranía de Sonsoles Ónega la ha librado de un momento un tanto incómodo.

Sonsoles siempre se ha caracterizado por su gran talante educado a la hora de comunicar delante de una cámara. Pero como podía esperarse, cuando uno cree que no está siendo escuchado, se relaja mucho más y saca su lado más cotidiano.

Eso mismo ha sido lo que le ha ocurrido a la presentadora el pasado viernes mientras daba paso a un vídeo en directo. Su micrófono seguía abierto y se escuchó una expresión malsonante que dejó sin palabras al público: "No, no, ya te he dicho que no puedo. ¿Qué hago con el puto libro?", se escuchó mientras se reproducía el vídeo en pantalla.

Tras la vuelta a plató, la presentadora estaba repartiendo ejemplares de Lejos de Luisana: "No me puede gustar más esto, regalar libros...", afirmaba muy sonriente.

No cabe duda de que ese era el libro al que se estaba refiriendo, sin embargo, la periodista no era conocedora en ese momento de que se había escuchado todo.

Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco del momento, dejando retratada a la presentadora: "Sonsoles cuidado con los micrófonos que se te ha oído decir 'que hago con el P... libro' y estabas hablando de un premio Planeta", escribía un usuario en Twitter.

La presentadora ha preferido esquivar el tema, ya que no se ha pronunciado al respecto. Pero no cabe duda de que Sonsoles se habrá llevado las manos a la cabeza cuando se haya escuchado.

Sonsoles Ónega y su futuro en Antena 3

Por el momento al programa Y Ahora Sonsoles no le está yendo mal del todo, eso sí, no ha vuelto a recuperar las cifras de share de sus primeras semanas. Y esto siempre condiciona mucho el futuro de un programa en la parrilla televisiva.

El programa ha estado envuelto en una nueva polémica esta semana. Carmen Lomana era una de las colaboradoras habituales del programa, sin embargo, la socialité decidió abandonar el programa, ya que no se sentía "respetada".

La colaboradora no dudó en pronunciarse sobre su salida del programa: "En la vida hay que ser coherente, donde no estás a gusto y donde no te quieren, pues no hay que ir", revelaba a Semana.

"A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho la televisión y me gusta mucho poder hablar de cosas interesantes. Pero no darme un paseíllo", sentenciaba la colaboradora tras su salida del programa.

Por otro lado, Sonsoles afirmó que la decisión de su salida había sido tomada por ella y no por el formato.