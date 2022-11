Rocío Flores toma una decisión con Marta Riesco al saber lo del embarazo

Rocío Flores cada vez tiene menos interés por el mundo de la televisión y así lo he dejado claro en las últimas fechas. Y es que, por el momento, no ha renovado su contrato con El programa de Ana Rosa, espacio en el que colaboraba desde hace un año y medio.

Quiere centrarse más en sí misma y no tanto en su familia, tal y como ha afirmado en las últimas horas en un photocall en el que ha estado presente este martes.

Lo cierto es que el Circo del Sol presentaba este 8 de noviembre su último show en la capital de España. Un espectáculo, que lleva por título Luzia, que radica en las tradiciones y culturas mexicanas, y nadie quería perderse esta puesta de largo del siempre aclamado Circo del Sol.

Rocío Flores se moja al fin sobre su relación con Marta Riesco

Han estado presentes diferentes personajes famosos. Y entre ellos han pasado por el citado photocall Rocío Flores, pero también lo han hecho su padre, Antonio David Flores, y la novia de este, Marta Riesco.

| GTRES

La parejita de enamorados han posado más felices que nunca. Eso sí, ha llamado la atención que Rocío Flores ha declinado posar con ellos, aunque estos se encontraban a escasos metros de la susodicha.

No se ha dado el caso después de todo lo que se ha hablado últimamente de esta relación. Una historia que la hija de Rociíto afirmó desconocer hasta que todo salió a la luz pública.

Así las cosas, Rocío ha preferido alejarse de ellos. Y más aún cuando piensa que las intenciones de Marta Riesco no son otras que tener un hijo con Antonio David. Y eso que la reportera ha negado tales informaciones, que han salido últimamente en la prensa rosa.

La hijastra de Olga Moreno ha puesto de manifiesto que la relación no es la mejor en este trío familiar tan tenso que forma con ambos tortolitos.

A la televisiva no le parece bien posar con ellos tras lo sucedido

Sin duda, Marta Riesco fue una de las mejores amigas de Rocío Flores durante los últimos años, pero todo se ha ido torciendo con el tiempo. Y desde que la reportera de Fiesta está con Antonio David Flores, ya nada es igual entre ellas.

| Gtres

En dicho espectáculo, Rocío sí ha tenido a bien posar con una cara de Telecinco que aunque no la vemos hace tiempo en Mediaset, aún tiene contrato con la cadena de Fuencarral.

Estamos hablando de Paz Padilla, que ni corta ni perezosa, se ha fotografiado con Rocío Flores provocando ciertas críticas en las redes sociales. Por ejemplo, en este caso en el que han llamado "trinker" a la popular cómica gaditana.

En otro orden de cosas, la hija de Rociíto ha sido preguntada por su tía Gloria Camila, y esto es lo que ha dicho sobre su estado actual. "La veré estos días y pasaré tiempo con ella, pero la mejor persona para contestar cómo se encuentra es la propia Gloria Camila".

"Lo que quiero estar es tranquila"

Flores sabe que está atravesando "un proceso muy complicado, pero deseo que con ayuda, ilusión y ganas todo quede en un susto". Espera que se recupere de ese bache anímico que la tiene apesadumbrada.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Además, la joven se ha expresado así sobre el tiempo que ha estado sin salir en la pequeña pantalla. Rocío Flores tiene claro que "lo que quiero estar es tranquila".

La hija del exguardia civil ha observado que "no podría definir cómo me siento. Me he tirado un año muy complicado, con viajes Madrid-Málaga, y lo he pasado bastante mal".

A su vez, ha expuesto que "creo que siempre me he dedicado a mi familia y a los demás. Ha llegado el momento de parar y dedicarme a mí", ha sentenciado hace unas horas.