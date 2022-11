Ana María Aldón ya sabe qué hizo Ortega Cano tras su accidente de tráfico

Ana María Aldón se acaba de enterar de lo que hizo verdaderamente Ortega Cano después del fatídico accidente que acabó con la vida de Carlos Parra. Y es que, según parece, la familia de la víctima no estaría muy contenta con la actitud del torero.

El pasado 28 de mayo de 2011, el diestro se vio involucrado en un accidente de tráfico que acabó con la vida de este hombre que vivía en los alrededores de donde se produjo dicha desgracia.

| La Noticia Digital

"Yo iba a dejar a mi hija en un pueblecito cercano de donde estábamos […] La dejé, volví y, al volver, me entró un vahído y ya no me acuerdo de más", aseguró durante su entrevista en Mi casa es la tuya.

Y, aunque en aquel momento, el futuro exmarido de Ana María Aldón aseguró que se enteró de todo cuando recuperó la conciencia y que le pidió perdón a la familia, todo apunta a que esto no sería del todo cierto.

Ahora, acaba de salir a la luz una dolorosa entrevista que El programa de Ana Rosa tuvo la oportunidad de emitir tras la muerte de Carlos Parra y la condena de Ortega Cano a dos años y seis meses de prisión.

Ana María Aldón revive su peor pesadilla

Ana María Aldón ha tenido que ver cómo los fantasmas del pasado han regresado a su vida. Y es que, a pesar de que ya han pasado más de diez años del terrible accidente que acabó con la vida de Carlos Parra, la sociedad no está dispuesta a que este caso caiga en el olvido.

A través de Twitter, un usuario ha compartido la famosa entrevista que Manuel Parra, hermano del fallecido, concedió en exclusiva a El programa de AR.

| GTRES

Nada más comenzar, la periodista le preguntó al hermano de Carlos Parra sobre las cosas que más les había molestado de la actitud del todavía marido de Ana María Aldón.

"Su prepotencia, su indiferencia. ¿Qué tiene una salud frágil?… Pregúntale a mi madre cómo tiene el corazón", respondió muy tajante el entrevistado, juntos antes de asegurar que "tú no puedes salir a hombros un domingo emocionado y que luego esas emociones no se encuentren en tu corazón".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"No puedo tener compasión", dijo muy tajante, haciendo referencia a la difícil situación que tuvo que vivir el futuro exmarido de Ana María Aldón. "Sé un poco más humilde, piensa que hay dolor".

"¿Qué le duele a él porque tiene que entrar en la cárcel?… Espero que se haya curado de su enfermedad, se haya curado de sus problemas con el alcohol… De verdad, lo espero por él".

Pero, a pesar de todo el daño que les ha causado a la familia Parra, el hermano del fallecido considera que nunca es tarde para pedir perdón.

| GTRES

"Tenemos toda una vida para disculparnos, aunque nunca hemos recibido una carta de su parte", apuntó, haciendo referencia a la supuesta epístola que Ortega Cano les envió desde prisión.

En relación con la condena de dos años y seis meses que el juez le puso a la expareja de Ana María Aldón, el representante de la familia afectada tiene claro que no es suficiente.

"Mi madre, cuando salió la sentencia, dijo: 'Mi hijo vale más'… Pues claro que Carlos vale más. Cualquier condena no nos va a cambiar la vida", lamentó ante las cámaras de El programa de AR. "Sabemos que va a salir y que no va a cumplir su condena porque la ley está hecha así".

"Dentro de las leyes, creo que sí se ha hecho justicia, pero en relación con la vida de un hombre, no… Imposible, nunca se hará justicia".

La periodista no quiso acabar la entrevista sin mencionar las palabras que pronunció, unos días después del accidente, el todavía marido de Ana María Aldón. Según se pudo escuchar en aquel momento, el torero aseguró que prefería haberse muerto él antes que Carlos Parra.

Sin pensárselo dos veces, el entrevistado aseguró que "él también" lo hubiese preferido, ya que su hermano no hizo nada para merecerse ese final.

Finalmente, Manuel Parra aseguró que están aliviados después de conocer la sentencia del juez, pero no pueden estar felices porque "la condena la tenemos nosotros desde que se murió mi hermano".