Rocío Flores destapa por qué su padre no puede entrar en la cárcel

Rocío Flores lleva mucho tiempo siendo el centro de todas las miradas y está cansada de explicar siempre lo mismo. Pero hablará con todos los periodistas que sea necesario hasta que el público tenga claro cuál es la única verdad: Antonio David es inocente. Ha concedido una entrevista en Semana asegurando que lleva dos años muy complicados porque su madre no le deja tranquila.

Rocío Flores tiene una relación muy compleja con Rociíto: llevan demasiado tiempo sin hablar y todo hace pensar que no se perdonarán. Los expertos le han recomendado a Carrasco que mantenga las distancias y que aproveche este periodo para terminar de recuperarse. Ella cree que debe alzar la voz y contar la verdad, por eso está atacando tanto a su exmarido.

| GTRES

Rocío se ha quedado muda al escuchar las nuevas declaraciones de su madre, quien ha explicado por qué Antonio David no ha sido condenado. Explica que ningún juez ha emitido sentencia e insinúa que cuando se celebre el juicio, el resultado va a ser sorprendente. Esto mismo ha explicado la influencer a su entorno, pero ella sabe que su padre va a salir absuelto.

Rocío ha destapado la verdad porque no consiente que nadie ponga en duda el honor de Antonio David, ni siquiera su madre. Rociíto asegura que está esforzándose mucho para reabrir el caso por supuestos malos tratos y que tiene nuevos testigos. El problema es que esto lo dijo hace dos años y todavía no se sabe nada nuevo, por eso hay tanta desconfianza.

Flores ha explicado en privado lo que está pasando: sus padres han emprendido una guerra que no tiene fin. Antonio David no va a entrar en prisión porque no ha sido condenado, por eso nadie puede repetir ni afirmar las palabras de Carrasco. La hija de 'la Más Grande' le acusa de haber tenido un comportamiento delictivo, pero el juez de momento no le ha dado la razón.

Rocío Flores ha roto su silencio

Rocío sabe que Rociíto no ha dejado de hablar, dentro y fuera de Telecinco, así que ella está en inferioridad de condiciones. Lo primero que ha hecho ha sido abandonar su puesto de trabajo en televisión porque no se siente preparada para dar la cara. Ha despedido a su representante y ahora va a orientar su carrera al mundo de las redes sociales.

| GTRES

“He llevado bastante mal el documental de mi madre, he necesitado tiempo para asimilar algunas cosas”, declara. También ha insistido en algo: va a confiar en Antonio David hasta el final porque sabe que no ha cometido ningún delito. El antiguo colaborador de Sálvameestá preparando una demanda contra todos aquellos que le hayan acusado de algo.

Flores tiene claro que su padre no irá a prisión porque el juez no cree que haya tratado mal a ninguna mujer. Carrasco está convencida de que cuando se celebre el juicio va a haber sorpresas, el problema es que esta fecha no llega nunca. Por eso hay tantos espectadores que se han posicionado al lado del ex de Olga Moreno.

Rocío Flores tiene mucha fuerza lejos de Telecinco

Rocío juega en territorio hostil cuando habla en Telecinco, por eso ha cambiado de estrategia. Ya no es colaboradora, se ha centrado en su faceta de influencer y tiene muchos proyectos interesantes. Recientemente ha ejercido de presentadora en una gala.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Flores ha recibido muchas críticas, pero realmente no ha hecho nada diferente a lo que hace su madre: defender su verdad. Sabe que Antonio David es inocente porque siempre se ha portado con ella de maravilla y quiere dar la cara por él. Mantienen una relación idílica que está cargada de polémica, pero que es pura y sincera.