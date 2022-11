Kiko Hernández confiesa al fin si también le gustan los hombres

El tema de la orientación sexual de Kiko Hernández es un asunto recurrente en programas como Sálvame. Y sobre todo desde que el colaborador madrileño apareciese en una portada de una revista junto a su íntimo amigo Fran Antón.

A Kiko no le gusta nada hablar de lo que hace con su cuerpo cuando conoce a alguien fuera del plató. Pero su programa cada vez le exprime más para que dé un paso en falso y confiese, de una vez por todas, su orientación sexual.

Hace un tiempo, Sálvame le cuestionaba acerca de sus últimas relaciones y en un momento dado el colaborador se habría abierto a la audiencia afirmando algo que dejaba a todos sorprendidos.

Kiko Hernández confiesa de una vez por todas si le gustan los hombres

"Yo soy cerrado y además asexual. Soy asexual total. Que surge, pues ha surgido, pero que no hay ningún complejo ni nada", afirmaba Kiko ante la mirada atónita de los colaboradores de Sálvame.

| Mediaset

Jorge Javier le preguntaba en su día cuántos años hacía que no mantenía relaciones sexuales. Y el madrileño, ni corto ni perezoso, fue más franco que de costumbre y su respuesta no dejó indiferente a nadie.

"Uf, cuatro años. Es que no me apetece, si me apeteciera, ¿te crees que no lo haría?", le preguntaba a Jorge Javier mirándole a la cara. "La única preocupación que tengo ahora mismo es perder los tres kilos que engordado en vacaciones, con el confinamiento y con el Covid-19", sentenciaba Hernández.

Ya no tiene problema en hablar de sus intimidades

"Hay parcelas que me gusta reservar”, confesaba. Y exponía que nunca ha sentido pavor a lo que se pueda decir sobre él: “Todos tenemos algo que ocultar, pero no hay nada que me preocupe si sale”, confirmaba.

Por aquel entonces, este dejaba con la boca abierta a todos por los comentarios que provocan su orientación sexual en el público del programa. “Me preguntan por la calle si eres gay”, decía algo avergonzado.

| España Diario

Estas declaraciones pasadas dejaban claro que, al menos desde 2016, Kiko Hernández no había tenido sexo con nadie. Algo que ha extrañado bastante la audiencia.

Después de la confesión, su amiga Marta López, que conoce muy bien, o eso creía, las intimidades de su amigo, le preguntaba "¿tú solo tampoco?"

La única pareja oficial que se le conoce al colaborador

El colaborador le paraba los pies y afeaba su pregunta de esta manera. "Eso es una ordinariez. Es tan soez, hija mía", le espetaba.

De esta manera, Kiko Hernández dejaba de hablar de su vida íntima, algo que le interesa más a la audiencia de lo que puede llegar a pensar.

| Mediaset

Recordemos que a Kiko solo se le conoce una única pareja oficial y fue la que formó con Patricia Ledesma, sevillana a la que conoció en Gran Hermano 3. Eso sí, hace días confirmaba que ha tenido otras dos parejas más, pero no ha dado detalles de las mismas en público.

Lo cierto es que en casi toda su aventura dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, ambos concursaron como pareja. E incluso protagonizaron una histórica primera hora sin cámaras en el reality de convivencia.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

El caso es que tras salir del reality, ya no fue lo mismo entre ellos y Hernández dejaría la relación a las pocas semanas con la joven sevillana.

Una mujer que reaparecía hace unos días en Sálvame para rememorar aquellos tiempos y contarnos cómo le va la vida, ya casada y con hijos. Acudió al programa para repasar con nostalgia todo lo que vivió en Gran Hermano con el colaborador madrileño.