Rocío Flores reconoce lo del bebé y su amigo publica la foto más especial

Ya no colabora en ningún plató de televisión, pero parece que para que Rocío Flores deje de llamar la atención, aún queda mucho. La joven ha decidido desde hace tiempo que lo suyo no es dar declaraciones, por lo que las ha dejado a un lado. En muy poco tiempo ha vivido la reaparición de su madre, la separación de su padre y varios rumores de infidelidad en su relación.

Tres temas personales con los que no ha tenido más remedio que defenderse públicamente. Ahora pasa de eso, y disfruta de su nueva etapa familiar. Una que está llamando mucho la atención estos días: la joven ha reconocido lo del bebé y un amigo suyo ha publicado la fotografía.

Rocío Flores y su vida familiar

Desde que cumplió la mayoría de edad, tenía muy claro que lo suyo no era la televisión. Ella estaba centrada en sus estudios de dietética y nutrición. Sin embargo, la reaparición mediática de su padre, después de cuatro años en silencio lo cambió todo.

| Gtres

Rocío aceptó colaborar en Gran Hermano VIP para que Antonio David ganara el concurso. No consiguió su objetivo, pero sí un puesto de trabajo en Mediaset. Desde entonces, Rocío ha colaborado en numerosos programas e incluso ha participado en alguno.

Ahora, nada de eso queda. Desde que se confirmara que no formaría parte de la nueva temporada de El programa de Ana Rosa, no ha vuelto a pisar un plató. Su presencia en televisión se ha esfumado, pero no su idea de unión familiar.

La joven sigue igual de unida a su padre a pesar de que este tomara la decisión de separarse de Olga Moreno, su mujer desde hacía 20 años. Con su hermano presume de un vínculo especial y con su novio, Manuel Bedmar, todo sigue igual de pasional.

| EuropaPress

Así pues, si algo ha quedado claro tras años en el foco mediático es que a Rocío Flores le gusta tener una estrecha relación familiar. Motivo más que suficiente para que estas últimas semanas se hablara mucho de su supuesto embarazo.

La decisión de Rocío

La joven no ha sido noticia estos días por la mala relación que mantiene con su madre. Lo ha sido por las ganas que la joven tiene de ser madre. No es la primera vez que muestra en redes lo bien que cuida a su hermana pequeña.

Sin embargo, la noticia se hace esperar. Esta vez, Rocío no ha anunciado su embarazo con Manuel Bedmar. Aunque la llegada de un nuevo miembro sería una buena noticia para todos, esta vez no ha sido así.

“Sé que quiere ser madre y a mí me encantaría ser abuelo, lo que ha contado es real. Cuando lo de Lola se puso muy insistente y estaba todo el rato diciendo que quería un hermano. Aunque preferentemente una hermana”, decía Antonio David hace unos meses.

La fotografía que todos querían ver

Rocío, esta vez es noticia por la llegada al mundo del cuarto hijo de uno de sus mejores amigos. Hablamos de Jorge Pérez, el Guardia Civil con quien la joven mantuvo una estrecha relación durante su paso por Supervivientes.

| Jorge Pérez @jorgeperezdiez

Jorge ha compartido este gran momento con todos sus seguidores con una fotografía que ha enternecido a todos, incluyendo a la propia Rocío Flores. Con el Guardia Civil es de los pocos con los que Rocío Flores aún habla tras su paso por la isla. Por eso, la joven ha sentido este evento tan especial como suyo.