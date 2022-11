Rocío Carrasco explica quién es su suegra y por qué no puede vivir sin ella

Rocío Carrasco ha pasado dos décadas de su vida sufriendo muchísimo por culpa de su exmarido, Antonio David, al que ha acusado de malos tratos y violencia vicaria. Pero también ha padecido por la separación de sus hijos y porque su mediática familia la ha atacado y puesto en el punto de mira. Afortunadamente en este trance ha tenido a amigos, a otros familiares, a su marido, Fidel Albiac, y a la madre de este.

A lo largo de su docuserie ha dejado de manifiesto que su pareja ha sido una pieza esencial en su vida y también su suegra. Esta, como ella ha expuesto, se ha convertido en una segunda madre para ella.

Rocío Carrasco alaba a su suegra

La hija de 'La más grande' ha reconocido que afortunadamente en los malos momentos siempre ha tenido a su lado a gente que la quiere. Y una de estas personas ha sido la madre de Fidel, que ha sido uno de sus grandes apoyos. Así lo reconoció en la recta final de la primera parte de su serie.

En concreto, Rocío expuso sobre su suegra que “ha sido la persona más maravillosa que he conocido aparte de su hijo. La persona más honesta, de casta le viene al galgo y a la cual le estoy eternamente agradecida porque ha sido como mi madre. Yo no estoy sola”.

| Europa Press

En este sentido dejó claro que tanto su ex como su familia más mediática no habían logrado hundirla como perseguían. No lo han conseguido porque, aunque aquellos transmitían lo contrario, ha tenido y tiene a su lado “a mi gente, que me ayudan cada día que me levanto. Han estado conmigo en los peores momentos de mi vida”

“He puesto de mi parte, pero no he estado sola. No me han dejado sola nunca. Mi marido, por ejemplo, ha estado 24 horas a mi lado”.

En este grupo de gente incluye a la familia no conocida de su madre, al hermano de su padre e incluso a amigas como Las Campos, por ejemplo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Rocío Carrasco acaba con todas las mentiras

La madre de Rocío Flores ha querido además aprovechar su docuserie para acabar con todas las mentiras que sus 'enemigos' han dicho de su marido todos estos años. Con pruebas, en la segunda temporada que se está emitiendo ha negado que se entrometiera en asuntos familiares o que haya sido un interesado. Es más, ha podido demostrar que él incluso en más de una ocasión ayudó a sus tíos a solventar sus problemas.

| GTRES

Y, de la misma manera, ha negado que 'La Jurado' no pudiera soportarlo. Lo ha hecho contando cómo durante la estancia de la chipionera en Houston solo quería salir de la habitación si era con su yerno. Asimismo, ha explicado que fue él el que la animó a seguir su tratamiento fuera de España.

Incluso en su documental se han emitido vídeos de la cantante donde no dudaba en ensalzar a Albiac. En ellos decía cosas como “Creo que Fidel es una persona encantadora y que, aunque no debería decir estas cosas porque son íntimas, está muy bien para Rocío”.

En otro momento, durante su enfermedad expuso de su yerno que “ha estado arañando con tal de que tuviera los médicos adecuados y mirando y trabajando mucho en ese sentido. Lo ha hecho porque él quería que yo tuviera lo mejor, la familia quizás estaba un poco ofuscada y él ha tenido otra perspectiva. Ha luchado mucho para que yo tuviera el tratamiento más adecuado, preguntando, mirando...”.