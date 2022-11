Rocío Carrasco cuenta qué tenía su madre en la habitación para protegerse de Ortega

Rocío Carrasco está dejando en entredicho con la segunda parte de su docuserie a sus tíos, pero también a Ortega Cano. Así, de este ha llegado a confesar que no trató a su madre, Rocío Jurado, como se merecía. Ha relatado que el torero echaba de casa a su mujer cuando le venía en gana y en el último episodio ha revelado algo más.

Ha contado que la chipionera llegó a poner un pestillo en la habitación que compartía con el diestro. Lo hizo, al parecer, para protegerse.

Rocío Carrasco ve avanzarse el 'bombazo'

La exmujer de Antonio David ha vivido otra velada realmente intensa con su docuserie, pues ha dado información inesperada y sorprendente. Información como la que Jorge Javier ya adelantó por la tarde en Sálvame. Y es que expuso: “Esta noche va a contar en rigurosa exclusiva que 'La Jurado' tenía un pestillo en la habitación para protegerse cuando tenía miedo”.

“Y después de su fallecimiento esa llave solo la tenía Ortega y no permitió en ningún momento que la tuviera la familia de su mujer. Pero esto no es lo peor, para que veáis que Carrasco no tiene miedo a ninguna querella, va a contar que no siempre su madre se refugió en la habitación. Va a contar que estando enferma la cantante, ella estaba en la casa y su madre no tuvo que usar la habitación”.

Rocío Carrasco desvela lo inesperado

La mujer de Fidel Albiac, como ya adelantó Jorge, ha querido dejar de manifiesto nuevamente que el matrimonio de la chipionera no fue nada idílico. Y lo ha venido a relatar exponiendo que 'La más grande' “se vio obligada a poner una cerradura en su dormitorio. Lo tuvo que hacer porque había veces que estaba mejor cerradita con llave que fuera”.

“Yo sé eso porque lo he vivido, porque no me puede decir nadie que no es verdad. Y Ortega Cano se quedaba fuera de la habitación gracias a Dios. Como he dicho durante toda la docuserie, había situaciones que no se debían de producir y se producían”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

A esto ha añadido: “Viví como viví un hecho muy concreto durante la enfermedad. Y luego cosas que no llegaba a tan escandaloso durante todo el tiempo”.

| GTRES - Telecinco

De igual modo, ha relatado que un día, durante la enfermedad de su madre, tuvo que presenciar un grave hecho. Sin embargo, ha reconocido que en este caso 'La Jurado' no tuvo que encerrarse porque ella estaba en la casa. Un episodio del que Jorge ha querido conocer más datos, aunque Rocío ha expuesto: “Yo de ese día no voy a hablar aquí”.

“Cuando me llegue la querella, entonces se lo digo”. Eso sí, ha confesado que ese día su madre no tuvo que meterse en la habitación porque ella pudo ayudarla. Es más, ha afirmado que en aquel momento no había más testigos.

Rápidamente esta confesión ha generado un enorme revuelo en redes. Por un lado, están sus detractores quienes han expuesto que Rocío no deja descansar a su madre o que miente. Por otro lado, se encuentran los espectadores de la serie que la creen.

Precisamente estos últimos se han quedado estupefactos por lo contado y lo han dejado de manifiesto con mensajes. Entre estos destacan: “Cada día más espeluznante”, “Me parece muy fuerte” y “Que HDP, tiene que recibir todo el daño que ha hecho. No me puedo imaginar estando enferma como estaba 'La Jurado', lo que ha tenido que sufrir esa mujer”.