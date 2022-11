Rocío Carrasco causa impacto al anunciar cuál es su nuevo trabajo

Rocío Carrasco ponía el pasado lunes punto y final a la segunda parte de su docuserie. Lo hacía entre lágrimas, rodeada del equipo del programa y de familiares, pues sabía que una etapa importante de su vida concluía. Sin embargo, hay quien indica que ya tiene un nuevo proyecto entre manos.

¿Cuál? Pues, según el periodista Jesús Manuel Ruiz, conseguir que se reabra el caso por presuntos malos tratos de su exmarido, Antonio David.

Rocío Carrasco concluye un momento relevante

La madre de Rocío Flores concluyó su documental con una entrega donde, entre otras cosas, desveló qué le dijo su padre cuando le comunicó que iba a separarse. Además contó con Cristina Cárdenas, su examiga, que reveló haber sido testigo de ese comportamiento violento de Antonio David. Es más, la invitada llegó a exponer que tiene una prueba documental que demostraría que lo que cuenta es verdad.

| TELECINCO

Todos estos elementos compusieron un capítulo final que provocó las lágrimas de los integrantes del equipo, incluido Jorge Javier. Como es lógico, la protagonista rompió a llorar tras ver que esta etapa tan importante se acababa. Y así, emocionada, dijo: “Esta andadura empezó hace dos años y ha sido un camino muy duro, pero también bonito, sanador y muy satisfactorio”.

Después, agradeció a la cadena, a la marea fucsia, a la productora y a los integrantes de En el nombre de Rocío el apoyo y el cariño que le habían dado. Eso sí, se despidió diciendo que esto no era un final.

Rocío Carrasco y su nuevo 'trabajo'

La mujer de Fidel Albiac cerró su docuserie, pero para algunos esta va a tener una tercera parte. De esta manera, lo ha manifestado Jesús Manuel en Esdiario: “La tercera parte de Rocío Carrasco ya puede ser real en unos días. Tan solo hay que dar el paso, ya está todo recopilado”.

“Ya cuentan ella y su gente cercana con las pruebas documentales suficientes para intentar reabrir el caso Antonio David Flores e intentar que ingrese en prisión”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Según el excolaborador de Sálvame, ese va a ser el nuevo proyecto que tiene la hija de 'La Jurado': conseguir que el juicio por malos tratos tenga lugar. Algo que él cuestiona abiertamente exponiendo que “esta tercera parte podría llamarse Rocío, conté la verdad para buscar prisión”.

| Mediaset

Incluso deja caer que cabe la posibilidad de que la serie se realizara únicamente con el propósito de conseguir pruebas testificales contra el malagueño al tiempo que se ganaba un dinero. Y en este sentido expone que ella puede encontrar en el ministerio fiscal la ayuda que necesita para lograr su propósito judicial.

De manera cruda, Ruiz ha añadido: “Antonio David Flores no es cosa juzgada, no se pudo juzgar porque no hay pruebas. Ha llegado el momento. Ha llegado la tercera parte de la docuserie o cuento de Rocío”.

Por el momento, no se sabe nada de que Carrasco vaya a dar este mencionado paso, pero si lo hace está en todo su derecho. En aquella ocasión el fiscal no tuvo en cuenta los informes de especialistas en violencia de género, pero ahora ella tiene más pruebas. Entre estas los testimonios de todas las personas que han acudido a su serie para reconocer que su exmarido no la trataba bien.

Nos estamos refiriendo al chófer, a la empleada del hogar, al guardaespaldas, a un reportero gráfico e incluso a una amiga común. El tiempo dirá y la justicia, llegado el caso, también.