Lourdes Montes confirma la ruptura que deja sin fuerzas a Fran Rivera

A Lourdes Montes no le ha quedo otra opción que confirmar la ruptura familiar que ha dejado totalmente destrozado a su marido, Fran Rivera. Y es que, después de la última intervención pública del torero, ha quedado más que claro que no quiere saber nada de todos los problemas de sus hermanos.

No hay ninguna duda de que este año no ha sido el mejor para esta mediática familia. Y es que, no solo ha quedado en evidencia, una vez más, la inexistente relación que hay entre el diestro y Kiko Rivera, sino que, además, han tenido que pasar por varios momentos delicados.

| Europa Press

La pasada madrugada del 21 de octubre, el hijo de la Pantoja tuvo que ser ingresado en la UCI del hospital Virgen de Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus.

Además, y por si esto fuera poco, tan solo tres días después del gran susto que se llevó el cuñado de Lourdes Montes, otro de los miembros de esta familia se convirtió en el centro de todas las miradas.

El pasado 24 de octubre, la revista ¡Hola! confirmó en exclusiva que Cayetano Rivera y Eva González habían decidido poner punto y final a su matrimonio, tras 13 años de relación y un hijo en común.

Todos estos acontecimientos han provocado que tanto Lourdes Montes como su marido estén pasando por un delicado momento personal, por eso, Fran Rivera ha tomado una importante decisión al respecto.

Lourdes Montes considera que es lo mejor

Lourdes Montes siempre ha estado al lado de su marido. Por eso, en esta ocasión no se lo ha pensado dos veces a la hora de apoyar al torero en la última decisión que ha tomado en relación con sus hermanos. Y es que, considera que lo mejor es no meterse en los asuntos personales de Kiko y Cayetano.

Después de varios meses alejado del foco mediático, Fran Rivera ha reaparecido ante los medios de comunicación de nuestro país por una buena causa.

| EP

Hace unos días, se celebró la cena solidaria que el marido de Lourdes Montes organiza año tras año junto a varios compañeros de profesión a beneficio de la ONG, Nuevo Futuro.

Las cámaras de Europa Press han tenido la oportunidad de hablar largo y tendido con el hijo de Carmina Ordóñez que, como en otras ocasiones, no ha dudado en ponerse el delantal y servir las meses para poner su granito de arena en esta importante causa.

Y es que, el principal objetivo de esta ONG es ayudar a niños en situación de vulnerabilidad a tener un mejor futuro. "La labor que hace Nuevo Futuro es increíble", ha comenzado explicando el marido de Lourdes Montes, muy emocionado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Tienen unos pisos tutelados de chavales que han sufrido miles de barbaridades y que el Gobierno se los quita a sus padres y les da un hogar. Son pisos desde seis hasta doce chavales y ahí les cuidan, les dan cariño, infancia, educación y viven en un ambiente familiar, en un ambiente protegido".

La pareja sentimental de Lourdes Montes ha querido aprovechar la ocasión para lanzar una llamada de atención a todos los políticos de nuestro país.

Y es que, considera que "aquí es donde tendría que haber muchos políticos aportando muchas cosas", pero, según él, "hacen todo lo contrario". "Cada año quitan más subvenciones, cada año quitan ayudas y aquí es donde hay que estar realmente".

| GTRES

"Es atroz. Lo que yo he visto allí te tiene que conmover el alma, siendo padre o no. Desde ese día, estoy entregado a ayudar y, sobre todo, hay que ser agradecido en la vida porque considero que he tenido mucha suerte".

Pero, cuando el reportero de esta agencia de noticias le ha preguntado por sus temas familiares, el diestro ha sido muy claro, ya que considera que no era ni el sitio ni el momento para hablar de ello.

"Hoy no venimos a hablar de mí ni de nadie de los míos. Se ha hablado mucho de mi infancia, que he tenido mucha suerte y ha sido magnífica, pero eso está más que hablado".

"No pega hablar de otras cosas cuando estamos aquí por una causa maravillosa, así que no me preguntéis", ha sentenciado el marido de Lourdes Montes.