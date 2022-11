Rocío Carrasco aclara lo de su divorcio de Fidel Albiac y su reacción dice todo

Rocío Carrasco sigue adelante con su docuserie, donde está dejando en seria evidencia a Ortega Cano y a sus tíos maternos. Y estar de actualidad la ha llevado a convertirse en protagonista de unos rumores que dicen que se ha separado de su marido, Fidel Albiac. Rumores que ha decidido zanjar de manera contundente.

Es más, lo ha hecho dejando de manifiesto que sigue tan enamorada de él como desde el comienzo de su relación.

Rocío Carrasco acaba con las especulaciones

La hija mayor de 'La Jurado' ha visto que en las últimas semanas una habladuría ha comenzado a correr por los medios y redes sociales. Se ha dicho que se había separado de Fidel porque había algo que había hecho saltar las alarmas. Sí, porque él no va a ser el que le lleve sus próximos juicios con Ortega o con otros miembros de la familia.

Estas elucubraciones han llevado a que ella decida hablar y lo ha hecho en el debate de su docuserie de una forma divertida. Exactamente, Jorge Javier le ha dicho: “Lo siento mucho”. A lo que ella ha respondido: “¿Qué ha pasado vida mía?”.

Ante esta pregunta, el presentador ha contestado: “La separación, que te has separado de Fidel”. Y ella ha tomado la palabra para exponer: “Ay, es verdad, hijo mío”. A lo que el catalán ha añadido: “Si es que las penas... A perro flaco todo son pulgas”.

Y ha sido en este punto cuando Rocío Carrasco ha querido desmentir por completo la información que estaba circulando. Lo ha hecho manifestando: “Pues va a ser que no. No me he separado gracias a Dios y no voy a separarme”.

“Está ya todo el pescado vendido”.

| Europa Press

En este punto, Jorge le ha hecho una pregunta muy directa: “¿Sigues enamorada de Fidel?”. Cuestión ante la que Rocío sin dilación ha expuesto: “Hasta las trancas”.

Unas palabras antes las que el presentador ha afirmado: “Te gusta él porque es un caballero que se viste con los pies”. Y Carrasco lo ha matizado: “Me gusta Fidel porque es Fidel. Punto y pelota”.

Acto seguido, Vázquez ha querido saber de dónde han surgido las especulaciones sobre la supuesta separación del matrimonio. La encargada de darle una respuesta ha sido María Patiño: “Del mundo digital y va a tener consecuencias. No es el día, pero además la Policía va a tomar medidas contra los ataques que estamos recibiendo determinadas personas por cuentas que domina Antonio David”

“Aquí tonterías ninguna y yo me voy a defender donde tengo que defenderme. Pero por decir la verdad no voy a pagar lo que este señor pretende que yo pague y eso quiero que te quede claro. Y Rocío sabe de lo que estoy hablando, te juro que esto no va a quedar aquí”.

Rocío Carrasco conoce las reacciones a su desmentido

La madre de Rocío Flores ha expuesto de esta manera que de divorcio nada, que sigue con su chico como desde hace 20 años. Este desmentido ha generado un enorme revuelo en redes donde la mayoría de internautas se han alegrado de que la pareja siga junta.

Lo han afirmado con mensajes como “Eso sí es amor verdadero, llevan casi 23 años” y “Dios te puso un ángel, Fidel. Gracias por estar al lado de ella y soportar tanto sufrimiento”.

| GTRES

En esta misma línea encontramos: “Qué alegría que Fidel y tú disfrutéis de vuestra compañía hasta el infinito” y “Así se habla. Como les jode a algunos verla tan feliz y enamorada”.