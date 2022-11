Andrea Janeiro no perdonará lo que han hecho sus padres delante de todos

Andrea Janeiro es una chica discreta que siempre ha querido pasar desapercibida, a pesar de ser hija de quien es. En un momento dado, esta pensaba que su madre iba a mantenerse al margen de la noticia que salió a la luz hace unas semanas. Estamos hablando de la confirmación de que Jesulín de Ubrique iba a grabar una docuserie sobre su vida para la plataforma Netflix.

Animado por María José Campanario, el diestro de Ubrique sabía que era el momento de contar todo lo que le ha sucedido en la vida. Entre otras cosas, su relación con Belén Esteban y el nacimiento de su hija Andrea Janeiro, y así ha decidido hacerlo.

De hecho, ya se están grabando los primeros episodios de esta serie temática sobre el padre de Andrea Janeiro. Un proyecto que promete dar jugosos titulares para las revistas y los programas que versan sobre el mundo de los famosos.

Andrea Janeiro se lleva un chasco al olerse una nueva guerra

Belén Esteban lleva un tiempo manteniéndose al margen cuando sale cualquier tipo de noticia sobre Jesulín después de estar muchos años cargando contra él en los platós de televisión.

| GTRES

Desde que Andrea Janeiro es mayor de edad, la joven le ha pedido encarecidamente a su madre que no entre en esas guerras porque le afecta. Quiere seguir siendo una mujer feliz, y lo más anónima posible, y la 'princesa del pueblo' le ha hecho caso, en cierto modo.

Eso sí, Belén Esteban no ha podido evitar pronunciarse acerca de esta nueva docuserie sobre el padre de su hija. Y a pesar de no tener intención de abrir otra vez la caja de los truenos contra su ex, la de Paracuellos ha sido más genuina que nunca. Así, ha acabado por amenazar al padre de Andrea Janeiro.

Este lunes, en Sálvame, le volvían a preguntar a Belén sobre este tema. Ni corta ni perezosa, la mujer de Miguel Marcos ha lanzado un mensaje a navegantes del que seguro Jesulín ya ha tomado buena nota.

Andrea Janeiro quiere que la dejen tranquila de una vez por todas

La madrileña ha dejado un gran titular que ha decepcionado tanto a su hija Andrea que le ha vuelto a dar un tirón de orejas. Y es que no quiere que comiencen de nuevo las hostilidades entre las dos personas que más quiere en el mundo.

| Gtres

La tertuliana no tiene constancia de lo que desvelará su expareja acerca de la etapa que pasaron juntos, pero sabe de sobra que le contestará si la nombra en dicha docuserie. "Yo no soy muda. Si él habla, yo respondo", ha contestado tajante.

"Si a mí me preguntas, yo creo que no me va ni a nombrar. Estoy hablando de lo que yo creo", ha opinado Belén.

La 'princesa del pueblo' toma una decisión sobre su ex

"Tengo amor a una persona de la que no puedo hablar, pero si él habla…", sostenía. Lo hacía sin esconder que no le haría ninguna ilusión que el padre de su hija cuente los entresijos de aquella relación. "Que cuente lo que quiera y lo que le dé la gana", ha sentenciado.

| Mediaset

Recordemos que hace solo unos días, Belén Esteban respondía por primera vez sobre ese asunto tan espinoso acerca de su ex. "Veo fenomenal que Jesús lo haga. Creo que tiene una vida, sinceramente… No lo veo nada mal. Entiendo que salga su mujer. Lo entiendo perfectamente", decía en un tono más suave que el de ayer.

En el momento que Jorge Javier le preguntaba si estaría participando en la docuserie en el caso de que la invitaran, esta contestaba bien tajante. “No, hombre”, zanjaba el tema la madre de Andrea.