José Ortega Cano aclara si es homosexual y anuncia un cambio radical

José Ortega Cano fue el torero más famoso de su época, pero ahora nadie se acuerda de sus intachables méritos profesionales. El público habla de su vida privada con demasiada facilidad y él está harto, tanto que ha anunciado un cambio radical. Está dispuesto a abandonar España y empezar un nuevo futuro lejos de su país porque no tolera más atrevimientos.

José Ortega Cano está cansado de escuchar siempre lo mismo y una vez más ha aclarado por qué insinúan que es homosexual. Asegura que a él no le gustan los hombres, aunque respeta y apoya los derechos del colectivo LGTBI. Piensa que ciertas personas le acusan de ser gay para hacerle daño, por eso tomará acciones legales contra todos.

José se ha puesto en contacto con la periodista Beatriz Cortázar y ha dejado claro su punto de vista: no le gustan los hombres. “Está muy enfadado, lo he encontrado realmente enfadado porque todos los días tiene un motivo”, ha explicado la colaboradora. El último en remar a favor de esta corriente ha sido Carlos Ferrando, quien ha insinuado que Ortega pasaba mucho tiempo en Chueca.

José está haciendo todo lo posible para retirarse del foco mediático y cambiar de vida, ya no quiere saber más de la prensa del corazón. Ha garantizado en numerosas ocasiones que no le gustan los hombres y no entiende por qué sigue habiendo tantos rumores. El tema ha quedado lo suficientemente claro después de su última intervención, no ha dejado ninguna duda en el aire.

“Me dice que él respeta a todos, sea la sexualidad que quiera tener cada uno, pero que no le gustan los hombres”, declara Cortázar. La tertuliana se ha posicionado al lado del diestro, pues se ha dado cuenta de que la situación es desesperada. Cada vez hay más rumores, no solo de la falsa homosexualidad, los ataques son demasiado variados.

José Ortega Cano ha amenazado con huir

José estaba muy ilusionado con la apertura de su museo, un proyecto que le ha hecho sonreír en el peor momento. Visita el centro todas las semanas porque está pendiente de todos los preparativos, no quiere dejar nada a la improvisación. En Socialité han hecho una investigación y han encontrado a un testigo que ha vuelto a ponerle en un compromiso.

Ortega Cano, según el programa de María Patiño, está obsesionado con su museo porque quiere que sea mejor que el de Rocío Jurado. El torero ha desmentido los rumores y ha asegurado que siempre ha querido lo mejor para su primera mujer. Promete que estuvieron realmente enamorados y que lo que está contando Rociíto en Telecinco es mentira.

El exmarido de Ana María Aldón ha dejado claro que va a demandar a Rociíto, pero quiere esperar a que termine de hablar. Cuando haya terminado el documental llamará a su abogado y redactará una denuncia completa. No quiere que sus palabras queden impunes, cree que se han traspasado demasiados límites.

José Ortega Cano lleva años soportando el rumor

José, en su última conversación con Beatriz Cortázar, ha asegurado que no se siente atraído por los hombres. Está tan dolido que quiere abandonar España porque cada vez hay un rumor más fuerte sobre él. Promete que todo es mentira y que solamente están buscando sacarle de sus casillas, quieren que pierda los nervios.

Ortega Cano se ha ganado el apoyo de parte del público con su última intervención, pues ha sido más sincero que nunca. Reconoce que está atravesando un momento delicado y no entiende por qué se empeñan en empeorar la situación.