Risto Mejide confiesa quién vivirá con su hija pequeña después de firmar el divorcio

Risto Mejide está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Y es que, tras anunciar su separación de Laura Escanes, el publicista ha confesado quién es la persona que vivirá con Roma a partir de ahora.

Este lunes, 26 de septiembre, el presentador de televisión y la modelo acudieron a sus redes sociales para hacer oficial un rumor que salió a la luz hacía apenas unas horas. Después de siete años de relación y una hija en común, ambos han tomado la decisión de separar sus caminos.

"Gracias por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos y, aun así, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender)", comenzó relatando Risto Mejide.

Y, aunque asegura que todo en esta vida suma, "lo bueno, lo malo y lo regular", solo espera que ambos consigan ser "tan buenos ex como hemos sido como pareja".

Además, desea que tanto la madre de su hija como él mismo sean capaces de encontrar "cada uno la vida que quiere".

Por su parte, Laura Escanes también acudió a su cuenta de Instagram para compartir con todos sus seguidores un bonito mensaje dedicado al que ha sido, hasta ahora, el gran amor de su vida.

"No me gustan las despedidas. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que nos vamos a tener el uno al otro para siempre y de la manera que sea".

"Han sido 7 años maravillosos, aunque también duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo", ha asegurado la expareja de Risto Mejide, justo antes de confirmar que el amor entre ellos "no se acaba, ni muere". "Te seguiré queriendo el resto de mis días".

"Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo […] Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros".

Ahora, ha salido a la luz un mensaje que el propio Resto Mejide compartió con todos sus followers hace unos días. Y es que, hasta que no ha salido a la luz su ruptura, había pasado completamente desapercibido.

Risto Mejide aclara con quién vivirá Roma

Risto Mejide no ha querido dejar pasar la ocasión para aclarar algunas de las dudas que se han generado tras su ruptura con Laura Escanes. Y es que, todo apunta a que el publicista y la modelo ya han llegado a un acuerdo sobre quién vivirá con su única hija en común.

El pasado jueves, 22 de septiembre, el miembro del jurado de Got Talent España compartió en su cuenta de Instagram una emotiva publicación dedicada a la pequeña Roma.

Y aunque en ese momento, muchos de sus seguidores no entendieron nada, ahora este mensaje ha cobrado más sentido que nunca.

"Siempre caminaré contigo. Al lado, detrás o debajo… Da igual. Pero siempre me tendrás ahí. Incluso cuando no me tengas ahí. Te quiero tanto, mi bebita", aseguró Risto Mejide, dejando entrever que la pequeña permanecerá al lado de su madre.

Risto Mejide recibe el apoyo de sus seguidores

Como era de esperar, los seguidores de Risto Mejide no tardaron en acudir a esta publicación para mostrarle todo su apoyo. "Lo más grande que puede tener un ser humano es el amor de sus hijos. Es puro y verdadero, yo doy mi vida por mis dos hijos".

"Esto es amor verdadero. Esto realmente me recuerda a mi relación con mi papá y me toca el corazón, me encanta esto", aseguró otra de sus seguidoras.

Otros, en cambio, han aprovechado para pedirle a la pareja que piensen en el bienestar de su hija. "'Incluso cuando no me tengas ahí'… Bueno, pareja, que todo vaya bien y pensad en esa niña que os quiere tanto".