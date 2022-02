El ridículo de Belén Esteban tras Dubái: sus patatas, tiradas por el suelo

Belén Esteban ha hecho su sueño realidad. Después de triunfar en España con su gama de productos Sabores de la Esteban, la colaboradora de Sálvame ha dado el salto al comercio internacional.

Tras su primera parada en Dubai, la de Paracuellos del Jarama se ha trasladado hasta Estados Unidos para seguir con la venta de sus ya conocidas patatas fritas.

| Europa Press

Prueba de ello ha sido su cuenta de Instagram. Para Belén Esteban es muy importante compartir con sus seguidores todos los pasos que están dando su imperio alimenticio, por eso no se lo ha pensado dos veces a la hora de publicar esta reveladora fotografía.

Pero esta instantánea ha dejado al descubierto la verdadera suerte que están corriendo los productos de La princesa del pueblo. Y es que, tal y como se aprecia en la imagen, hasta tirarlas por el suelo vale para buscar la foto perfecta.

Con el famoso cartel de Las Vegas (Nevada) de fondo, la bolsa de patatas con la imagen de Belén Esteban posa sobre un verde césped. Esta imagen representa, sin duda, el gran éxito que la tertuliana ha conseguido cosechar con esfuerzo y dedicación. Aunque, ni rastro de Belén en Estados Unidos.

Quizá se pudiese haber cuidado mejor la fotografia, con alguien comiendo las famosas patatas o buscando un lugar más agradable que dejarlas en el suelo para hacer la foto.

En el fondo, sería aquello de 'aunque la Esteban se vista de seda, Esteban se queda'.

Belén Esteban consigue en apoyo de las redes sociales

El imperio de Belén Esteban es imparable, pero esto es algo parece molestar a más de uno. Muchas personas considera que su éxito se lo debe a la televisión y no a su trabajo. "Con la plataforma televisiva que has tenido si no vendes es para morirse, otros no tienen esa suerte".

A pesar de recibir algún que otro comentario desafortunado, sus más fieles seguidores no han querido dejar pasar la ocasión para mandarle todo su apoyo a La princesa del pueblo.

En los comentarios de esta última publicación, muchos han aprovechado la ocasión y se han querido interesar por dónde pueden comprar los productos de Sabores de la Esteban en Estados Unidos.

Otros, en cambio, han utilizado esta plataforma para defender con uñas y dientes a la colaboradora de Telecinco. "Cuanta envidia, y insultos gratuitos. Todo lo que está haciendo se lo ha ganado y, además, también está ayudando a agricultores y empresas a salir al extranjero".

| Instagram

También se han podido leer muchos mensajes de apoyo hacia Belén Esteban. Aunque se alegran de sus logros, sus seguidores de toda la vida echan de menos ver a la tertuliana en su puesto de trabajo.

"Enhorabuena, te mereces todos tus éxitos. Se te echa de menos en Sálvame" o "Belén, vente ya para España mujer" son algunos de los comentarios que ha recibido la fotografía.

Sea como sea, en tan solo 24 horas la publicación ha conseguido superar los 10.000 likes, además de acumular decenas de comentarios en los que sus seguidores le mandan todo su apoyo.

Belén Esteban hace las maletas

Para Belén Esteban poder comercializar con sus productos en el extranjero es algo que jamás hubiera podido imaginar. Antes de poner pie en tierras estadounidenses, la madre de Andrea Janeiro tuvo la oportunidad de viajar hasta Dubái para presentar sus productos en una importantísima feria de alimentación.

La revista Semana tuvo la suerte de acompañar, en exclusiva, a la tertuliana durante esta emocionante experiencia empresarial. "Ni en mis mejores sueños imaginé llegar hasta aquí", le confesó a esta cabecera.

Hace unas semanas, Belén Esteban confesó que no le quedaba mucho tiempo en Sálvame. No sabemos si esta expansión empresaria tendrá algo que ver con esta decisión, pero lo cierto es que su negocio no le podría ir mejor. Sin duda, un motivo más que suficiente para retirarse de la televisión definitivamente.

| Gtres

Antes de esta oportunidad, la ex de Jesulín de Ubrique ya vivió una experiencia muy parecida en Frankfurt, Alemania.

"Me hacía mucha ilusión sacar mis productos al extranjero", aseguró muy orgullosa de los logros que está consiguiendo su empresa.