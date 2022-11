Raquel Bollo huye de España tras lo último de Rociíto

Raquel Bollo ha sido una de las personas más duras con Rociíto, quizá sea por la amistad que le une a Olga Moreno. Ha sufrido en sus carnes las consecuencias de este posicionamiento y en una ocasión confirmó que en las redes sociales había odio. El mismo odio que, según su punto de vista, siente Carrasco cuando habla de ciertos episodios de su vida.

Raquel Bollo ha desaparecido de Telecinco porque no se siente con fuerzas de enfrentarse a sus rivales. Pero siempre ha sido muy sincera, tanto que ha dejado claro que la versión de Rociíto no cuenta con su aprobación, no confía en ella. Carrasco está en plena efervescencia y en Mediaset le están proponiendo varios proyectos para que calle a sus detractores.

Raquel ha decidido huir de España con su hijo Samuel para no salir salpicada porque sabe que la guerra se va a complicar por momentos. Es íntima amiga de Rosa Benito, una de las grandes rivales de Rocío, y prefiere estar a salvo. La peluquera, según los colaboradores de Telecinco, no se ha cansado de mentir y debe pagar por las supuestas traiciones.

Raquel acudió a Viernes Deluxe y dejó claro lo que pensaba: Rosa se ha limitado a dar la cara por lo que considera justo. Los colaboradores se echaron encima de ella, incluso Jorge Javier Vázquez le paró los pies y no le dejó defender a Benito. A partir de este momento ha tomado una decisión: va a mantenerse al margen de todo, tanto que se ha ido del país.

Bollo le ha hecho un regalo a Samuel: ha viajado con él a Laponia para que conozca a Papa Noel, algo que le hacía ilusión. Es su hijo menos conocido porque los otros dos, Alba y Manuel, se han convertido en estrellas de la crónica social. Ella es influencer y él es cantante, ambos tienen una relación muy buena y forman una familia completamente envidiable.

Raquel Bollo se niega a contar su verdad

Raquel tiene motivos para estar molesta con los medios: ella hizo el mismo camino que Rociíto y no tuvo la misma repercusión. Hace años se sentó en un plató de televisión y dijo que era una mujer maltratada, pero no le creyeron y la acusaron de aprovechada. La hija de 'la Más Grande' ha imitado su carrera y ha sucedido justo lo contrario: todos aplauden su testimonio.

Bollo no reconoce que siente ciertos celos, pero varios periodistas de Telecinco aseguran lo mismo: tiene rencor. El problema es que este sentimiento no debería enfocarlo en Carrasco, debería rendir cuentas ante quienes dudaron de su dolor. También hay que añadir que es muy amiga de Olga Moreno y que conoce una versión que nunca ha salido a la luz.

La empresaria ya no quiere saber nada de la televisión, de hecho nunca se sintió cómoda delante de las cámaras. Trabajaba en Sálvame, pero lo que realmente quería era montar una tienda y sacar su propia línea de ropa. Eso fue lo que hizo y afortunadamente ha tenido mucha suerte, pues está recibiendo unas críticas estupendas.

Raquel Bollo tiene un objetivo claro

Raquel conoce mejor que nadie cómo funciona la televisión y sabe que hay tareas bastante complicadas. No puede proteger a sus hijos mayores porque ya son famosos, pero sí puede intentarlo con Samuel. Esa es una de las razones por las que le ha llevado a conocer a Papa Noel, quiere alejarle del ruido mediático.

Bollo está cansada de escuchar siempre lo mismo: primero por defender a Isabel Pantoja y ahora por juzgar a Rociíto. Le acusan de no ser sincera y de posicionarse de forma interesada, pero no es verdad. De hecho, según sus compañeros, es una de las personas más leales que ha trabajado en Telecinco.