Raquel Bollo anuncia que no han vuelto a verse y esta vez no perdonará

Raquel Bollo ha elegido la revista Semana para hablar en profundidad de su vida y especialmente del bautizo de su primera nieta, Jimena, hija de Alma Cortés. Sin duda, este era un motivo de peso para volver a ocupar una portada después de mucho tiempo fuera del foco mediático.

Raquel Bollo y su hija no han tenido problema en hablar de las grandes ausencias de ese día tan especial para su familia. Y alguna de ellas han sido de calado, como las de Anabel Pantoja o Kiko Rivera.

Ambos personajes mediáticos del clan Pantoja prefirieron no acudir a este evento familiar, cada uno por sus circunstancias. Y especialmente a Raquel Bollo y a su hija no les ha sentado nada bien que Anabel Pantoja no estuviese presente por la excusa tan pobre que ha dado.

Raquel Bollo no le permite una más y decide no perdonarle

Lo cierto es que Kiko Rivera decidió no estar en el bautizo de Jimena. El motivo, que aún se está recuperando del ictus que sufrió hace dos semanas en su casa de Sevilla.

No era lógico que el DJ e hijo de Isabel Pantoja estuviese en ningún 'sarao', ya que ahora mismo su prioridad es descansar. Debe seguir los consejos de los médicos para recuperarse al cien por cien de este susto de muerte que le dio la vida.

Tampoco lo ha hecho su mujer, Irene Rosales. Ambos tenían muchísimas ganas de acudir allí, pero a causa del problema de salud que sufrió Kiko es demasiado pronto para permitirse esos excesos.

"Estaba confirmado y encantado de venir. Al final las cosas vienen como vienen y él necesita tranquilidad, estar en su casa y recuperarse poco a poco", cuenta Alma.

Raquel Bollo ya sabe el motivo por el que la ha plantado a última hora

Sobre la no asistencia de Anabel también ha hablado Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo, en esta extensa exclusiva que está dando mucho que hablar.

Tras confesar que Kiko no había podido asistir, Alma ha expresado que "Anabel tampoco ha venido. Me ha explicado que era por cosas de trabajo. Al final le ha surgido una grabación este domingo que le impedía la asistencia", contaba Alma en la citada exclusiva.

Si bien la joven intenta entender a una de las mujeres más mediáticas del clan Pantoja, le apena que haya cambiado de opinión a horas del bautizo.

La hija de Raquel Bollo sostenía que en los días previos al bautizo sí que había asegurado su asistencia al evento familiar. El caso es que Anabel ha dejado plantada a Raquel y a Alma. Finalmente, no pudo viajar hasta Sevilla para celebrar un hecho tan especial con el resto de invitados.

"A mí, aquí no me hace falta gente"

"Lo he entendido. Me da mucha pena, la verdad, pero si le ha salido trabajo y lo ha tenido que hacer, pues ya está. A mí, aquí no me hace falta gente", aseguraba la joven con cierta pena.

Y es que ambas se consideran familia desde hace mucho tiempo. La realidad es que su ausencia le afecta especialmente. Ha vivido con ella momentos tan especiales como su boda con Omar, pero la ha dejado en la estacada a última hora.

"Me da pena, porque es verdad que desde el principio me había dicho que no tenía nada para el día 29. Y a última hora le ha salido esto y ha sido una putada. Al final, yo también siempre hago un esfuerzo y he estado en todos sus momentos", lamenta lanzándole un severo zasca.