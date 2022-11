Raphael señala a un hombre para explicar el cambio que está viviendo

Hablar de Raphael es hablar de una de las grandes leyendas musicales de nuestro país. El autor lleva toda una vida dedicada a la música y su extensa carrera artística ha dejado un legado que perdurará para siempre. A sus 79 años, Raphael siempre busca nuevas formas de reinventarse, porque si algo ha caracterizado siempre al cantante, es su versatilidad.

El artista ha demostrado que la edad es solo un número y que eso no le impide en absoluto ponerse encima de un escenario. En una reciente entrevista en El Hormiguero, Raphael habló sobre los nuevos proyectos que tiene entre manos. Además, señaló a una persona que ha sido clave para él durante el último año y que le ha hecho cambiar por completo.

Raphael se sincera sobre su nueva etapa

El intérprete de Mi gran noche se encuentra pletórico en esta nueva etapa que está viviendo. Y es que, si algo tiene claro, es que él no piensa retirarse, al menos, no por el momento. Con su incorporación en el talent La Voz, Raphael ha experimentado un resurgir de su popularidad.

Ese era uno de los principales objetivos que buscaba con su participación, atraer a nuevas generaciones y darse a conocer entre el público más joven.

Pero sus ambiciones van más allá, en el último año, el cantante ha estado inmerso en la preparación de su nuevo disco de estudio.

¿Quién le iba a decir Raphael que en La Voz conocería al hombre perfecto para su nuevo proyecto?

En el concurso conoció a Pablo López y casi desde el primer momento se forjó una gran amistad. Pablo ha sido la mano derecha de Raphael durante la grabación de su último disco. Y ha reconocido que, aunque no ha sido fácil poder llevar a cabo un proyecto de tal envergadura, el resultado ha sido increíble.

Raphael confesaba a Pablo Motos que, en algunos momentos, Pablo se lo ha hecho pasar "realmente mal", ya que el cantante es muy exigente con su trabajo: "Te daba una canción que era tan buena. Hace algo que te gusta tanto que vale los malos ratos que te ha hecho pasar", revelaba.

Sin embargo, Raphael ha querido dejar claro que no todo ha sido tan malo: "A mí no me ha hecho pasar malos ratos, era más a los productores que querían sacar todo cuanto antes", comentaba.

El artista ha confesado que, junto a Pablo, son un tándem perfecto. Raphael revelaba que "han llegado a grabar un disco completo en tan solo un día". Con López, Raphael ha redescubierto la forma de hacer música.

Raphael y Natalia, más de 50 años de amor

En el lado profesional, el cantante vive una auténtica época dorada, pero a nivel personal tampoco puede quejarse. Desde hace más de 50 años tiene el corazón ocupado por la periodista Natalia Figueroa. Y cada vez que el artista habla públicamente, solo tiene palabras de amor y agradecimiento hacia ella.

El pasado mes de julio celebraron las bodas de oro, y es que el matrimonio ha vivido un sinfín de historias. Sus tres hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel, y sus ocho nietos son los pilares fundamentales para el matrimonio

A través de su cuenta de Instagram quiso dedicarle un bonito gesto a su mujer. Raphael publicó una fotografía del día del enlace: "50 años de nuestro gran día, y ¡aquí seguimos!", escribía el cantante.

