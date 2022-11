Esther Doña toma una dura decisión tras ser acusada de adicta

Esther Doña no está dispuesta a que se sigan contando mentiras acerca de su vida privada y, por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de tomar medidas contra todos aquellos que la acusan de adicta.

No hay ninguna duda de que la socialité se ha posicionado como una de las mujeres del momento. Y es que, tras su fugaz compromiso con Santiago Pedraz y su posterior ruptura, la viuda del Marqués de Griñón se ha convertido en un auténtico fenómeno televisivo.

Tanto es así que hasta la propia Sonsoles Ónega ha fichado a Esther Doña como parte del su equipo de colaboradores del nuevo programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles.

Durante la entrevista que le abrió las puertas de la pequeña pantalla, esta mujer aseguró que de quien ha estado enamorada y sigue estando enamorada es de Carlos Falcó, su marido. Tras estas duras palabras, la invitada compartió como vivió ella su ruptura con el juez.

"Lo he pasado muy mal. Murió Carlos de covid y a los pocos meses murió mi padre. Pero creo que no me ha dolido tanto como esto, como la ruptura de Santiago. Creo que ha sido por la indiferencia. Para mí ha sido muy traumático el no poder hablar, que no se te explique el porqué".

Ahora, y cuando parecía que la vida le volvía a sonreír, Esther Doña ha recibido un nuevo mazazo personal. Y es que una de las grandes amigas de Carlos Falcó no ha tenido ningún problema en contar públicamente las adicciones de la socialité.

Esther Doña va a por todas

Esther Doña no está dispuesta a que se manche su imagen públicamente. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de tomar medidas legales contra Marina Castaño por las últimas declaraciones que hizo en el programa Espejo público.

Después de asegurar que la andaluza nunca le gustó como pareja del Marqués de Griñón, la viuda del Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, aseguró que su gran amigo le confesó los serios problemas que tenía su mujer.

"Esther Doña es bipolar, toma tratamientos antidepresivos, pero los mezcla con alcohol y eso es muy mala cosa. Por eso tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos en mi presencia tantísimas veces", aseguró Castaño en el matinal de Antena 3.

"He sido amiguísima del marqués de Griñón, fue mi primer amigo al llegar a Madrid. No voy a contar todo lo que me contaba, lo siento, pero por respeto a su memoria".

Ahora, la revista Semana ha tenido la oportunidad de hablar en exclusiva con Esther Doña para conocer cómo le han sentado las palabras que Marina le ha dedicado en el programa presentado por Susanna Griso.

Haciendo gala de su amabilidad, la socialité no ha tenido ningún problema en confesarle a este medio de comunicación que su equipo de abogados ya se ha puesto manos a la obra para poner el caso en manos de la Justicia.

"Se está estudiando demandarla. No tengo todavía nada decidido porque ayer fui a la tele y hoy ha sido un día complicado porque he estado muy ocupada, pero es un tema en el que estamos trabajando", ha asegurado Esther Doña a través de una conversación telefónica.

Pero cuando le han preguntado por cómo se siente después de escuchar estas duras declaraciones, la colaboradora de televisión ha sido muy tajante: "No quiero entrar en eso".

"Solo con los abogados porque creo que es un tema que es lo que requiere. Se están estudiando las acciones legales que se pueden tomar y cuando tengamos algo concreto, os lo comunicaremos a todos".