Rafa Mora confirma que no podrá trabajar en 'Sálvame' tras la traición

Rafa Mora es uno de los colaboradores de Telecinco que más polémica genera por sus comentarios y salidas de tono. Estas le han puesto en más de una ocasión en la cuerda floja en Sálvame. Y ahora parece que su puesto de trabajo vuelve a estar en suspenso tras desvelarse lo que ha hecho.

En concreto, ha salido a la luz que ha recabado información comprometida de algunos compañeros para poder cuestionarlos públicamente.

Rafa Mora, en entredicho

El extronista de MYHYV veía que estos pasados días se hablaba de unas imágenes muy comprometidas de él. Fue en el programa Fiesta donde se desveló que el fotógrafo Sergio Garrido poseía unas fotografías y vídeos donde el joven estaba embriagado. Al parecer, en los mismos aparecía desorientado, por lo que tuvo que recibir ayuda para regresar a su casa.

Rafa al conocer la situación afirmó que creía que le habían echado algo en su copa y de ahí que estuviera de esta forma. Pero, es más, atacó al citado paparazzi diciendo: “La maldad del ser humano no tiene límites”. A lo que añadió que durante años habían sido amigos y que le había hecho favores, por lo que sentía que le había traicionado.

Incluso llegó a dejar caer que aquel había intentado vender por 2.000 € las imágenes en otro programa de televisión.

Rafa Mora ve salir a la luz su cuestionable comportamiento

El colaborador de Sálvame ha visto ahora que, como en otras ocasiones, su puesto en este formato corre serio peligro. Y es que tras sus ataques a Sergio, este ha decidido responderle en Fiesta y, a la vez, dejarlo en evidencia. Lo ha hecho sacando a la luz el sucio comportamiento que tiene con algunos de sus compañeros de trabajo.

Mora ha visto a Garrido decir: “A mí si me atacan, me tengo que defender. Trayendo las imágenes a mi programa lo he protegido, porque no se han emitido en ningún lado. Y, como están protegidas, pagadas y custodiadas, no van a salir”.

| Europa Press

Asimismo, tras negar haber intentado comercializar con las mismas, ha procedido a dejar al descubierto al extronista. Ha dicho: “Con Rafa he tenido relación comercial y el que le ha dado de comer a él he sido yo. Ha estado vendiendo a sus compañeros de Sálvame preguntándome información sobre ellos”.

“Él me ha escrito a mí queriendo saber cosas de Lydia Lozano o de María Patiño, por ejemplo. Me da mucha pena que hayas levantado la veda. Te diría que te quedaras tranquilito, que no dieras más pasos adelante y que no me amenaces”.

En este punto, ha querido respaldar su advertencia al colaborador con una prueba de su deslealtad al equipo de Sálvame. Así, ha permitido que se muestren unos mensajes de WhatsApp del joven en el que le dice cosas como “¿Tú sabes si Gema López ha pactado alguna foto?”. Esto sin olvidar otros en los que escribe: “¿Hay alguien más del programa cazado? Por cebarlo y que se líe”.

Con estas pruebas, Rafa ha vuelto a quedar en evidencia en cuanto a su comportamiento con los integrantes del programa donde trabaja. Un comportamiento al que seguramente esta tarde tendrá que enfrentarse en el citado formato y que puede provocar que sea despedido de forma definitiva.

Pero también tendrá que opinar sobre el testimonio de la chica que consiguió ayudarlo y llevarlo a su casa la noche de las polémicas imágenes. Chica que ha negado la versión que él ha dado diciendo: “Se tomó muchos vasos de agua con misterio. Llevaba todo el día bebiendo sin parar”.