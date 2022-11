Ana Rosa Quintana coge fuerza y asume cuáles son los gustos de sus hijos

Ayer, Ana Rosa Quintana vivió uno de los días más importantes para cualquier madre. Sus dos hijos mellizos, Juan y Jaime Muñoz Quintana, cumplieron la mayoría de edad.

La periodista está viviendo un gran momento, no solo a nivel profesional, sino también personal. Ana Rosa no tiene palabras para agradecer todo el cariño que ha recibido en los últimos meses y, sobre todo, el gran recibimiento por su vuelta a televisión.

Sin embargo, la periodista tiene muy claro que quiere que la privacidad de sus hijos continúe en salvaguardada. Ana Rosa sabe mejor que nadie cómo funciona este mundo de la televisión. La comunicadora no quiere que la mayoría de edad de sus hijos se convirtiese en una excusa para que se hable de ellos.

La gran pasión de los hijos de Ana Rosa Quintana

Para la presentadora su familia es todo, y ha sido el gran pilar en el que se ha apoyado durante estos últimos meses. Ana Rosa lleva décadas dedicada a los medios de comunicación. Sin embargo, la periodista siempre ha optado por mantener su vida personal alejada de la pública.

Para Ana Rosa existen límites que no deben cruzarse y su familia lo tiene muy claro. La periodista tiene otro hijo mayor, Álvaro Rojo Quintana, fruto de su relación con Alfonso Rojo. Álvaro nunca ha participado en nada relacionado con la televisión, y todo apunta a que esos van a ser los caminos que seguirán los mellizos.

Hace muchos años que la presentadora dejó de presentar a sus hijos en sociedad. Esto fue con el fin de que, cuando llegase el momento de cumplir los 18 años, los medios no sacaran tajada de ello. Según ha revelado el medio El Español, tanto Jaime como Juan comparten la misma pasión: el fútbol.

Jaime Muñoz fue delantero en La Moraleja C.F, y estuvo vigente hasta hace tan solo unos meses. Por otro lado, Juan decidió abandonar este deporte un año antes, y ahora simplemente lo ve como un pasatiempo con amigos y allegados.

El medio anteriormente citado ha confirmado que ninguno de los dos continuará como profesionales en esta disciplina. Sin embargo, la presentadora es conocedora de la gran pasión que despierta este deporte en sus hijos.

No cabe duda de que Ana Rosa va a hacer todo lo posible para proteger la intimidad y privacidad de sus hijos. La periodista apenas ha hablado sobre sus hijos, y la única vez que lo ha hecho fue cuando nacieron. Ana Rosa ofreció una exclusiva para la revista ¡Hola!, donde relató cómo fue el complicado parto:

"Se llaman Juan por el padre y Jaime porque nos gustaba. El padre no estuvo en el parto porque fue mediante cesárea, le hubiera gustado estar, pero tuvo que conformarse con estar detrás de la puerta. ¿Que a quién se parecen? Mitad y mitad. De la nariz para abajo son del padre y los ojos míos", reveló la periodista.

Ana Rosa Quintana y su discreta vida personal

Llevar tantos años vinculada a la televisión y no verte salpicado no es algo sencillo. Sin embargo, Ana Rosa siempre ha tenido claro que, aunque ella sea un personaje público, no iba a dejar que publicaran sobre su familia.

Por eso para ella ha sido tan importante mantener a su entorno fuera de la vida pública. Sin embargo, muy pocos saben que la psicóloga Ana Villarrubia, quién es una habitual de los programas de Unicorn TV, es su nuera.

La presentadora ha vivido uno de los años más duros de su vida. El cáncer de mama que le detectaron la ha tenido fuera de la televisión casi un año. Esto no ha sido nada fácil para la periodista, y el apoyo de los suyos ha sido fundamental.

Ahora, la comunicadora ha vuelto más fuerte que nunca, y reencontrarse con su público ha sido el chute de energía que tanto anhelaba.