Belén Esteban cuenta lo que Sálvame calla del amigo especial de Kiko Hernández

Belén Esteban está de rabiosa actualidad porque ha asistido a un evento musical y se ha hecho fotos con todos los artistas. Asegura que sus intenciones siempre han sido nobles: es amiga de varios cantantes y simplemente quería tener un recuerdo. En Sálvame le han acusado de “pesada”, pero ella no tiene en cuenta los insultos porque está en un momento pleno.

Belén Esteban sabe que Jorge Javier Vázquez está preocupado por Kiko Hernández y ella ha reconocido que también. No levanta cabeza desde que su vida privada está en boca de todos, pero lo que más le molesta es el tema de Fran Antón. El madrileño empezó a trabajar en el teatro y allí conoció a Fran, su nuevo mejor amigo, pero no quería hacer público este dato.

| Sálvame / Telecinco

Belén promete que ella no le va a juzgar, le da igual qué papel juega Fran Antón en su vida, simplemente quiere que sea feliz. “Lo han visto con un amigo o lo que sea para él, ahí no me voy a meter”, declara la colaboradora. El programa está insinuando que entre ellos hay algo más, pero Esteban prefiere ser prudente y poner encima de la mesa todas las cartas.

Belén es muy valiente y sabe que en Sálvame están callando ciertos datos para vender una historia más jugosa. Pero ella quiere ser sincera y decir lo que piensa delante de los dos millones de espectadores que tiene el programa. Admite que Kiko tiene una unión especial con Fran Antón, pero ella no se atreve a decir que son algo más que amigos.

Belén se defiende mejor que nadie y tiene claro que sus enemigos solamente se callan de una forma: dejándole sin secretos. Es la primera en compartir con la audiencia ciertos detalles de su vida privada porque así las noticias pierden interés. Posiblemente el antiguo concursante de Gran Hermano debería hacer lo mismo, pero él ha desarrollado otra estrategia.

Belén Esteban ha marcado una línea roja

Belén no solamente ha hablado de Fran Antón, también ha tratado un tema que le afecta de forma directa. Su comportamiento en la gala de Los 40 Principales está dando de qué hablar, le acusan de ser una “acosadora y una borde”. Supuestamente le pidió fotos a todos los artistas, pero ella se negó a dejarse retratar con sus fans.

| GTRES

Esteban está dispuesta a responder a todos sus detractores, aunque hay un tema que ha vetado. Le han grabado pidiéndole a una cantante que el mandara un beso a su hija Andrea Janeiro y de ese asunto se niega a hablar. Ha recordado que la joven es una persona anónima que no quiere formar parte de la crónica social.

La ex de Jesulín se ha mostrado bastante molesta con sus compañeros, pero ha reconocido que no se arrepiente de nada. Piensa que su comportamiento en e festival fue correcto y reconoce que necesitaba distraerse y pasárselo bien. Lleva muchos meses postrada en una silla porque tuvo un accidente laboral y ahora necesita vivir.

Belén Esteban prefiere contar la verdad

Belén sería la primera en ayudar a Kiko, sabe que lo está pasando mal porque no quiere que su vida esté tan expuesta. Niega que entre él y Fran Antón haya algo más que una amistad, pero en Sálvame no se cansan de insinuar lo contrario. Esteban está cansada de callar y ha prometido que a ella le da igual saber si Hernández está o no enamorado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La madre de Andreíta es un fenómeno mediático y se ha ganado a pulso ser el centro de atención. Todo lo que hace y cualquier frase que dice se convierte en noticia. Es una estrella y sus jefes lo saben, por eso cuentan con ella para los mejores programas.