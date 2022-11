La novia de Iker Casillas: ni Sara Carbonero se lo acaba de creer

Ni Sara Carbonero ni Alejandra Onieva. Parece ser que Iker Casillas está muy ilusionado con otra mujer que no es ni su exmujer ni la actriz. Desde luego, en lo que llevamos de año, al exfutbolista se le han atribuido varias parejas sentimentales.

De todos los nombres de las mujeres que salieron en los medios, solo dos llamaron especialmente la atención: el de la hermana de Íñigo Onieva y el de María José Camacho. Lo cierto es que respecto a esta última, se ha rumoreado bastante que el de Móstoles podría haber mantenido una relación con ella.

Una teoría que, hoy en día, suena con más fuerza porque todo parece indicar que Iker Casillas mantiene un noviazgo con ella desde hace un tiempo.

La nueva pareja sentimental de Iker Casillas

No cabe la menor duda de que en los últimos tiempos, la vida sentimental de Iker Casillas ha pasado por varios cambios. El primero de ellos, y el más grande, sucedió el año pasado, ya que de forma repentina anunció su separación con Sara Carbonero, con quien tiene dos hijos en común, Martín y Lucas.

Sin duda alguna, esta noticia generó bastante polémica, pues nadie se esperaba que la que parecía ser una de las parejas mediáticas más consolidadas de nuestro país rompiera su relación. Asimismo, tras 11 años juntos y un sinfín de experiencias vividas, ambos tenían el camino libre para rehacer sus vidas.

De hecho así fue porque a los meses empezó a sonar con bastante fuerza que la presentadora estaba manteniendo un romance con Kiki Morente. No obstante, esta relación, que fue de lo más discreta, apenas duró. Eso sí, ahora, la exmujer de Iker Casillas está felizmente enamorada de Nacho Taboada, un músico con el que lleva saliendo desde algún tiempo.

Mientras tanto, a Iker Casillas no se lo relacionaba directamente con ninguna otra mujer. Si bien es cierto que existían muchos rumores que apuntaban a que habría tenido una aventura con varios rostros conocidos, entre ellos, la influencer Rocío Osorno, la cantante Sara Denez y, la última, Alejandra Onieva.

Pero, sin duda alguna, con quien se le ha atribuido más es con María José Camacho, una exfutbolista de 44 años con la que fue vista de lo más cariñoso. De hecho, hace unos meses, la portada ¡Hola! mostró unas fotografías en las que ambos aparecían paseando de lo más cómplices.

Además, por si fuera poco, esta misma revista aseguraba que habían pasado parte de las vacaciones de verano juntos. De manera que habrían estado juntos en Marbella y Sotogrande.

Eso sí, a pesar de que todo apuntaba a que ambos estarían en una relación sentimental, lo cierto es que ninguno de los dos quiso pronunciarse al respecto. Recordemos que Iker Casillas es bastante celoso de su intimidad, por lo que es evidente que no haya querido confirmar ni desmentir esta noticia.

¿Quién es la posible nueva ilusión de Iker Casillas?

María José Camacho, la que podría ser la actual novia de Iker Casillas, es catalana, exfutbolista de profesión, con una trágica historia detrás. El 22 de mayo de 2021, Francesc Arnau, su marido y exportero del Fútbol Club Barcelona, se quitó la vida con 46 años.

Ambos formaban una familia feliz junto a sus dos hijos en común, Marc y Pol, de 19 y 17 años, respectivamente. "Ojalá el duelo que estoy pasando hubiese sido por algo natural, por una enfermedad o un accidente", dijo en su momento.

"Por algo que sepas que tú no puedes hacer nada. Siempre te queda el si hubiese dicho esto, si hubiese dicho aquello o si le hubiese llevado al médico. Esto no es un duelo normal (…). Me hubiese despedido y le hubiese dicho mil veces te quiero. Ojalá hubiese podido despedirme. Esto es un trauma", explicó por aquel entonces.

